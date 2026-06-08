  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAGNITUDA 3,1

Močan potres na Hrvaškem, tla so se stresla tudi v Sloveniji

Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.
FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
S. U.
 8. 6. 2026 | 07:03
 8. 6. 2026 | 07:55
0:50
A+A-

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3.05 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 kilometrov južno od Izole, v bližini Novigrada na Hrvaškem.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

potresNovigradSlovenija
ZADNJE NOVICE
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KOLPA

V okolici Dalnjih Njiv občan v reki opazil truplo

Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega.
8. 6. 2026 | 08:05
07:35
Premium
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Zlepa ne bo pozabil dvoboja s Šeškom

Jaka Bijol je med osrednjimi aduti slovenske nogometne reprezentance.
Siniša Uroševič8. 6. 2026 | 07:35
07:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Pogrešano 11-letnico našli mrtvo, osumljen oče njene prijateljice

Umora je osumljen 41-letnik, ki je bil večkrat prijavljen zaradi posilstva mladoletnic.
8. 6. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Domači trači
SIMFONIČNI VEČER

Ko Jan zapoje z orkestrom: ganljiv poklon mami in ženi

Ob spremljavi simfonikov so njegove največje uspešnice dobile novo podobo, Križanke pa so za nekaj ur postale prizorišče glasbe in spominov.
Kaja Grozina8. 6. 2026 | 07:25
07:12
Novice  |  Svet
POTRES

Na Filipinih po močnem potresu več žrtev in svarilo pred cunamijem (VIDEO, FOTO)

Oblasti ljudi pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeče predele.
8. 6. 2026 | 07:12
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
»NIČ NE PRIZNAM«

Okna in vrata plačali, dobili jih niso?! Direktor Secoma naj bi izkoriščal tudi delavce

Mladen Žerjav, direktor podjetja Secom, ne prizna kršenja pravic delavcev. V preiskavi je tudi zaradi sumov poslovne goljufije.
Tanja Jakše Gazvoda8. 6. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki