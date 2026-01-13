Močna potresa v Italiji, mnogi v Sloveniji so ga čutili: »Slišal sem močan udarec, mislil sem, da se pelje težek tovornjak«

Ob 9.28 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic izmerili potresni sunek z magnitudo 4,1 v bližini Ravene v Italiji.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci občin Koper, Piran, Nova Gorica in Ljubljana. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III EMS-98.

Panika med prebivalci, za zdaj pa ni poročil o škodi

Potres je bil zabeležen ob 09:27 po lokalnem času, epicenter pa je bil približno 57 kilometrov severozahodno od Riminija in približno osem kilometrov severozahodno od Ravene. Zaenkrat ni podatkov o materialni škodi ali poškodovanih. Drugi potres se je zgodil dve minuti kasneje in je imel magnitudo 4,1, žarišče pa je bilo 12 kilometrov od mesta Forli, nedaleč od prvega potresa, na globini 17 kilometrov, kažejo podatki Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC).Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa sta potresa povzročila paniko med prebivalstvom, za zdaj pa ni poročil o škodi. Po navedbah agencije Ansa gre za železniške proge Bologna-Rimini, Ferrara-Rimini, in še dva odseka blizu Ravene.

»Slišal sem močan udarec, mislil sem, da se pelje težek tovornjak, malo kasneje pa še močne vibracije. Zdi se, da ni škode,« je eden od komentarjev uporabnika na strani EMSC. »Bil sem v postelji in začutil sem sunek. En sunek je bil zelo močan, čez nekaj minut pa še en, šibkejši,« je komentiral drug.

»Hiša se je nekaj časa rahlo tresla, lestenec pa se je zibal,« je zapisal eden od uporabnikov.

Glede na komentarje uporabnikov na EMSC so potres čutili tudi na Hrvaškem. Nekdo iz Marinića nad Reko je tako napisal: »Ptica v kletki se je prestrašila«, nekdo pa je v Gospiću zapisal: »Kratek tresljaj«.

Tu je tudi objava iz Pirana v Sloveniji: »Bil sem v postelji in se je začelo premikati. Takoj sem prepoznal potres, trajal je pet sekund ali manj - nič posebnega.«