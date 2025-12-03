V SD so pogovore s stranko Vladimirja Prebiliča Prerod o morebitnem predvolilnem sodelovanju pospremili s komentarjem, da je treba aktivirati levosredinske volivce.

Menda ne želijo konkurirati Svobodi

Cilj takšnega sodelovanja po besedah podpredsednika SD Luke Gorška tako ni konkurirati Svobodi, ampak ponuditi izbiro tistim, ki ne pristajajo na po eno opcijo na vsakem polu. V SD so danes potrdili pogovore s stranko Prerod - Stranko Vladimirja Prebiliča o možnosti sodelovanja na prihajajočih parlamentarnih volitvah. A so ti šele na začetku, je poudaril Goršek in s tem pritrdil današnjim navedbam Preroda.

Matjaž Han. FOTO: Voranc Vogel

Goršek je potrdil, da sta se predsednika strank Matjaž Han in Vladimir Prebilič sestala. Pobudo za srečanje je, kot je danes razbral, dal predsednik njihove stranke. A to po Gorškovih besedah niti ni pomembno. »Mislim, da vsaka odgovorna politika oz. vsak odgovoren politik išče skupne cilje oz. skupne rešitve,« je dejal in dodal, da sam lahko to samo pozdravi, po njegovi oceni pa kaže tudi na odgovornost obeh akterjev.

Pojasnil je, da si oboji želijo, da bi po marcu sestavili močno levosredinsko vlado. Želja SD pa je, da bi ta vlada imela močno socialdemokratsko noto. »Dejstvo je, da se moramo organizirati na ta način, da bomo aktivirali levosredinske volivce, ki nekako ne pristajajo na to, da sta pred volitvami v bistvu samo dve opciji na polih, med katerima lahko izbirajo,« je dejal Goršek. Kot je dodal, jim želijo dati še dodatno možnost v izbiri na levi sredini.

SD se je pripravljena pogovarjati s katero koli drugo stranko, a ima pogoj

Na vprašanje, ali bi lahko s skupno listo s Prerodom konkurirali Gibanju Svoboda, je odgovoril pritrdilno, a po njegovih besedah cilj ni konkurirati Svobodi, ampak sestaviti »skupne rešitve in cilje, ki bodo dobri za državo«.

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

Pojasnil je še, da so v SD pripravljeni tudi na pogovore s katero koli drugo stranko, pod pogojem, da se najdejo pri vsebinskih vprašanjih. Zaenkrat pa so pogovore začeli le s stranko Prerod.

Oglasil se je bivši predsednik

Za Delo pa je prvi predsednik republike Milan Kučan dejal, da je ideja o povezovanju SD in Preroda odgovorna. Kučan namreč ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu. »Ideja o predvolilnem povezovanju stranke SD in stranke Prerod se mi zdi logična posledica odgovornega razmišljanja o tem, kaj pravzaprav in o čem se bo odločalo na prihodnjih volitvah, ki bodo potekale v času, ki je nepredvidljiv, tako glede notranjih kakor seveda tudi zlasti mednarodnih procesov,« je Kučan komentiral za Delo.