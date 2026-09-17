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DEŽEVEN ČETRTEK

Močne nevihte že nad Slovenijo! Ponekod že nalivi, razelektritve in močni sunki vetra

Dopoldne se bodo padavine in nevihte razširile nad večji del države.
FOTO: Arhiv Dela
FOTO: Arhiv Dela
N. Č.
 17. 9. 2026 | 08:49
 17. 9. 2026 | 08:50
3:48
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Napovedano poslabšanje vremena je že doseglo Slovenijo. Radarska slika kaže obsežen pas padavin, ki je zajel velik del zahodne in osrednje Slovenije, najmočnejši odboji pa so vidni predvsem na jugozahodu države. Dopoldne se bodo padavine in nevihte razširile nad večji del države.

Ob prehodu vremenske fronte na jugozahodu Slovenije nastajajo plohe in nevihte, ki jih lahko krajevno spremljajo močnejši nalivi. Nad Tržaškim zalivom so se že razvile močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra, poroča Arso.

Radarska slika kaže, da ne gre več le za nevihte, ki bi se Slovenski Istri šele približevale. Obsežen padavinski pas že prekriva velik del zahodne in osrednje Slovenije, najizrazitejše padavine pa so vidne na jugozahodu. Proti vzhodu države je padavin za zdaj precej manj.

Dopoldne bo dež zajel večji del države

Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo mogoča tudi kakšna močnejša nevihta z nalivi in sunki vetra. Popoldne bo dež od zahoda postopoma slabel, ponekod pa bo prehodno tudi ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa šibka do zmerna burja. V notranjosti Slovenije bo pihal veter severovzhodne smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj Celzija, na Primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj.

Po trenutnih modelskih izračunih naj bi največ dežja padlo v zahodni polovici Slovenije. Do petka naj bi tam padlo od 30 do 50 milimetrov padavin, proti vzhodu pa bo količina manjša, večinoma od 10 do 20 milimetrov.

Ponoči se bodo padavine znova okrepile

Mirnejše popoldne še ne bo pomenilo konca deževnega vremena. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in se razširile predvsem nad južno polovico Slovenije.

V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo znova na jugozahodu, kjer bo mogoča tudi kakšna nevihta. V naši bližini naj bi nastalo ciklonsko območje, ki bo vplivalo na vreme pri nas.

Padavine bodo nato postopoma slabele. V soboto bo sprva še precej oblačno, rahel dež pa naj bi zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Za konec tedna kaže na precej lepšo vremensko sliko. Tako v soboto kot v nedeljo bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa se bodo znova približale 25 stopinjam Celzija.

Tudi Hrvaško čaka burno vreme, na severnem Jadranu možne nevihte

Vremensko poslabšanje bo zajelo tudi večji del Hrvaške. Že v četrtek se bodo dež, plohe in nevihte širili z zahoda države, najbolj nestanovitno pa bo sprva na severnem Jadranu in v Gorskem kotarju. Tam so mogoči tudi obilnejši nalivi z grmenjem, na severnem Jadranu pa krajevno tudi močnejše nevihte.

Padavine se bodo čez dan postopoma širile proti osrednji Hrvaški, vzhodu države in severni Dalmaciji. Skrajni jug Hrvaške naj bi medtem ostal večinoma sončen in suh.

Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v petek in del sobote. Spremembo prinašata svežejša oceanska zračna masa in nastanek ciklona v Genovskem zalivu.

Umiritev naj bi prišla v nedeljo. Takrat bo v večjem delu Hrvaške prevladovalo sončno vreme, dnevne temperature se bodo znova zvišale, v notranjosti države pa bo zjutraj ponekod mogoča megla.

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