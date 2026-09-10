Močni nalivi dvigujejo reke: največja nevarnost v teh delih Slovenije

Deževje bo danes hitro vplivalo tudi na vodotoke. Večina rek po Sloveniji bo čez dan naraščala, ob močnejših nalivih pa lahko posamezni hudourniki in manjše reke zelo hitro narastejo ter se ponekod tudi razlijejo. Največja verjetnost za težave bo v zahodni in osrednji Sloveniji, so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso).

Dopoldne bodo reke najbolj naraščale na zahodu, jugu in v osrednjem delu države, popoldne in v noči na petek pa se bo naraščanje razširilo tudi proti vzhodu.

Ob močnejših nalivih lahko pride do hitrega naraščanja in razlivanja posameznih hudourniških vodotokov ter manjših rek. Ponekod je možno tudi zastajanje padavinske vode. Takšne razmere se bodo lahko nadaljevale še v noči na petek.

Ljubljanica se lahko razlije

V petek se bodo hidrološke razmere začele nekoliko umirjati. Manjše reke bodo popoldne večinoma že upadale, drugače pa bo z večjimi vodotoki in kraškimi rekami na Notranjskem ter Dolenjskem, ki bodo še naprej naraščale. Pri tem se lahko Ljubljanica skupaj z rekami v njenem kraškem zaledju razlije na območjih, kjer se ob visokih vodah običajno razliva.

Do petka bodo reke v zahodni, južni in osrednji Sloveniji po večini prehodno dosegle velike pretoke. Na severovzhodu države bodo pretoki večinoma ostali mali ali srednji.