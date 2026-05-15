Močno neurje nad Novo Gorico: toča zalivala objekte, poplavljena tudi vrtca in šola (FOTO in VIDEO)

Novo Gorico in okolico je v četrtek pozno zvečer zajelo večje neurje, ki je zalivalo objekte, padala je tudi toča. Med drugim je poplavilo dva vrtca in eno od novogoriških srednjih šol. V regijskem Centru za obveščanje so zabeležili 15 dogodkov, je povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

V Novi Gorici so tamkajšnji poklicni in prostovoljni gasilci posredovali enajstkrat. Kot je povedal poveljnik tamkajšnje poklicne gasilske enote, je največ težav povzročala sodra, ki je zamašila odtočne jaške, zaradi česar je začelo v določenih delih mesta poplavljati.

Poplavilo je tudi nekaj javnih objektov, med drugim prostore Tehniškega šolskega centra ter vrtca Kekec in Centralnega vrtca. V podvozu pod železniškim mostom v Solkanu pa je v vodi ostal ujet osebni avtomobil.

Nekaj težav so imeli tudi zato, ker je sodra prekrila velike klimatske naprave, ki jih je bilo potrebno očistiti. O sodri so poročali tudi iz drugih krajev na severnem Primorskem. Toča je verjetno precej škode povzročila tudi v naravi in na kmetijskih površinah, kar pa se bo pokazalo šele po današnjem ogledu.