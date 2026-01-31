Modernizirani Triglav sprejeli s častmi, odslej ima v Ankaranu lasten privez (FOTO)

V Ankaranu so obeležili prihod večnamenske ladje Triglav po modernizaciji, ki je trajala pet let. Ladja Triglav, ki je bila brez lastnega priveza, ima odslej svoj privez, od koder bo občasno izplula na dnevne in večdnevne plovbe, je povedal kapitan Andrej Pečar.

Gre za prvi lastni vojaški privez v vojašnici v Ankaranu

»Prvič imamo za vsa plovila lasten privez, izključno za uporabo Slovenske vojske,« je povedal poveljnik 430. mornariškega diviziona in kapitan bojne ladje Pečar. Kot je dodal, s tem tudi znižujejo operativne stroške. 160 m dolg plavajoči ponton, ki je pripet na že obstoječe pilote Luke Koper, s kopnim oz. z vojašnico v Ankaranu neposredno povezuje 76-metrski montažni most C-200.

Ladja Triglav, med drugim namenjena reševanju na morju, pomoči pri naravnih in drugih nesrečah ter preprečevanju onesnaženja morja, je dolga 49,5 metra in široka 9,2 metra, poganjajo pa jo trije dizelski motorji. Posadko sestavlja do 28 mornarjev in častnikov, doseg avtonomije znaša 2000 navtičnih milj oziroma 10 dni.

Minister za obrambo Borut Sajovic pa je dejal, da sta modernizacija ladje Triglav in novi pontonski privez pred Vojašnico slovenskih pomorščakov v Ankaranu pomembna mejnika v zgodovini Slovenije.

Operativnost ladje Triglav predvidena do leta 2040

»Koliko časa bo ladja še operativna je odvisno predvsem od posadke, njene usposobljenosti in vzdrževanja plovila. Z rednim vzdrževanjem se ta življenjska doba lahko tudi podaljšuje,« pa je ob tem poudaril Pečar. Operativnost ladje je sicer predvidena do leta 2040.

Modernizacija ladje Triglav je med drugim potekala v Trstu, Turčiji in Šibeniku. Gre za 17 milijonov evrov vredno investicijo z DDV.

Novi mitraljezi, ruski top zamenjali s topom Nato standarda

»Ladja se je od osnovne konfiguracije bistveno spremenila,« je Pečar odgovoril na vprašanje o novostih pri izvedeni modernizaciji plovila. Pojasnil je, da je prenova potekala v treh sklopih. Prvi del pogodbe je bil namenjen zamenjavi ladijskih protipožarnih sistemov, ventilacije in klimatizacije, drugi del modernizaciji navigacijskih in komunikacijskih naprav, tretji sklop pa preoborožitvi ladje, je povzel.

Pri preoborožitvi ladje, ki zajema tudi nove mitraljeze, bistveno novost predstavlja sprememba premčne oborožitvene postaje. Pri tem so ruski top zamenjali s sodobnim topom Nato standarda.