Mojster jabolk in ljudskega petja: Andi Kolar osvojil naziv carjevič 2025

IZBRALI NAJBOLJŠEGA

Že sedemnajstič so na Prazniku kozjanskega jabolka izbrali najboljše. Največ točk je pri ocenjevanju zbral lastnik travniškega sadovnjaka Andrej Kolar.

Andrej Kolar iz Starega trga pod Pilštanjem si je letos prislužil naziv carjevič leta 2025, ki so ga že 17. podelili v okviru Praznika kozjanskega jabolka. Ta naziv vsako leto podelijo najskrbnejšemu lastniku travniškega sadovnjaka, letos pa je po mnenju komisije, ki je ocenjevala 15 tovrstnih lastnikov, največ točk zbral sadjar Kolar, ki je obenem lokalni turistični vodnik in je doslej veliko prispeval k promociji in prepoznavnosti Kozjanskega regijskega parka ter travniških sadovnjakov. Andija, kot mu rečejo domačini, že od otroštva navdušujejo narava in sadna drevesa. Veliko ...