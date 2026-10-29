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8. MEDNARODNI FESTIVAL VEZENJA

Mojstrice vezenja – z vseh koncev do Velenja! (FOTO)

Mednarodni festival vezenja je tokrat pritegnil mlade ustvarjalce
Vezilje iz DU Mengeš so se izkazale s čudovitimi stvaritvami. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Vezilje iz DU Mengeš so se izkazale s čudovitimi stvaritvami. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Ob moderatorki Andreji Petrovič mojstrica Margareta Atelšek

Ob moderatorki Andreji Petrovič mojstrica Margareta Atelšek

Tuji razstavljavci so prikazali tudi drugačna ročna dela.

Tuji razstavljavci so prikazali tudi drugačna ročna dela.

Tudi vezilje DPŽ Toplica Ljubno so navdušile.

Tudi vezilje DPŽ Toplica Ljubno so navdušile.

Razstavljeni vezeni izdelki so pritegnili veliko pozornosti.

Razstavljeni vezeni izdelki so pritegnili veliko pozornosti.

Čudoviti vezeni prti in pogrinjki MDI Velenje

Čudoviti vezeni prti in pogrinjki MDI Velenje

Predsednik žirije dr. Knific je dvakratni zmagovalki Vidi Kralj pridržal nagrajeni prt.

Predsednik žirije dr. Knific je dvakratni zmagovalki Vidi Kralj pridržal nagrajeni prt.

Nagrajenke.

Nagrajenke.

Jožica Grobelnik je gostovala tudi v Parizu.

Jožica Grobelnik je gostovala tudi v Parizu.

Vezilje iz DU Mengeš so se izkazale s čudovitimi stvaritvami. FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Ob moderatorki Andreji Petrovič mojstrica Margareta Atelšek
Tuji razstavljavci so prikazali tudi drugačna ročna dela.
Tudi vezilje DPŽ Toplica Ljubno so navdušile.
Razstavljeni vezeni izdelki so pritegnili veliko pozornosti.
Čudoviti vezeni prti in pogrinjki MDI Velenje
Predsednik žirije dr. Knific je dvakratni zmagovalki Vidi Kralj pridržal nagrajeni prt.
Nagrajenke.
Jožica Grobelnik je gostovala tudi v Parizu.
Jože Miklavc
 29. 10. 2026 | 12:45
5:00
A+A-

V Rdeči dvorani v Velenju je 17. in 18. oktobra potekal 8. mednarodni festival vezenja, ki se ga je udeležilo 250 vezilj iz Slovenije in sosednjih držav. Tokratna tema Vezenine za otroke in mlade je z natečajem Mlade niti pritegnila ustvarjalce s srednjih šol in gimnazij, da so ustvarjali in najboljših 100 izdelkov razstavili na festivalu.

Ob bogatem strokovnem druženju ter izmenjavi prikazanih vezenih mojstrovin so udeleženci lahko občudovali unikatne vezenine, katerih bogata dediščina sobiva s sodobnimi uporabnimi ustvarjalnimi trendi. Dvodnevni festival, ki so ga organizirali Muzej Velenje, MO Velenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje Velenje s krožkom Slovenske ljudske vezenine Spominčice ter številni drugi sodelujoči zavodi, so podkrepili bogat kulturni program, srečanja in ob koncu prikaz nagrajenih izdelkov.

Pozornost mladim

V okviru festivala so postavili razstavni kotiček, v katerem so predstavili zbirko narodnih noš Šaleškega folklornega društva Koleda, zbirko vezenin iz regije Zanavykai v Litvi in tematske keramične izdelke društva KUD Gambatte. Knjižnica Velenje je pripravila knjižni kotiček s strokovno literaturo s področja vezenin. Med več kot 230 udeleženci in razstavljavci so bili aktivni številni posamezniki ter predstavniki društev, ki se ukvarjajo z vezenjem iz Slovenije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Italije, Litve ter številni obiskovalci iz drugih držav.

100 IZDELKOV so razstavili.

Posebno pozornost so organizatorji namenili mladim z željo po spodbujanju ustvarjalnosti, pozitivnega odnosa do kulturne dediščine in medgeneracijskega sodelovanja. Zato so izvedli ustvarjalni natečaj za osnovnošolsko in srednješolsko mladino z naslovom MladeNiti2026. Sodelujoči pri organizaciji so prepričani, da imajo ročno izdelani predmeti svoje mesto tudi danes, v času hitrega tehnološkega razvoja, zato se veselijo tudi učenja, sodelovanja ter izdelkov mladih ustvarjalcev, ki so se preizkusili v veziljskem izzivu. Njihovi najuspešnejši izdelki so bili razstavljeni v Rdeči dvorani v Velenju, najuspešnejši pa tudi nagrajeni. Festival so dopolnile delavnice Vezilja veziljam, na katerih so ustvarjalke svoje znanje, izkušnje in pristope delile tako z drugimi ustvarjalkami ter z obiskovalci dogodka.

Mednarodni festival vezenja je bil tokrat namenjen promociji vezenja kot pomembnega elementa naše kulturne dediščine in širšega področja tekstilne ter oblačilne dediščine. Tako kot doslej je bil del programa namenjen tudi strokovnim predavanjem. Obiskovalci so lahko prisluhnili predavanju Litovke Renate Kutkiene z naslovom Tradicije vezenja v Litvi – zgodovina, simboli, običaji ter Andrejke Vabič Nose (Posavski muzej Brežice) z naslovom Niti na podobah ter vezenine in umetnost. Na okrogli mizi Niti, ki povezujejo generacije so sodelovali Uršula Skornšek (Gimnazija Velenje), Hajda Podgoršek, Jožica Grobelnik ter dijakinje Gimnazije Šolskega centra Velenje. Ob tem so predstavili knjigo Grobelnikove z naslovom Hitri priročnik o vezenju.

Dvakrat Vida

Ob koncu festivala so podelili nagrade najboljšim izdelkom, ki jih je ocenila strokovna žirija po tekmovalnem delu. Žiriji je predsedoval dr. Bojan Knific, kustos Tržiškega muzeja in raziskovalec slovenske oblačilne kulture. Izbranim so podelili priznanja in najboljšim tudi nagrade; prejele so jih Vida Kralj za prvo mesto, druga je bila Nevenka Zidarn, treta Sonja Porenta, četrta Ana Anžiž in peta Zmaga Sedmak. Svoj glas so lahko v ločenem ocenjevanju izdelkov prispevali tudi obiskovalci in sodelujoči ter podelili posebne nagrade. Tudi po njihovem je bila najboljša Vida Kralj, druga Ana Anžiž, treta Majda Elsner, četrta Slobodanka Vuković, peto mesto pa so si razdelile tri ustvarjalke: Hajda Podgoršek, Danica Mošnik in Milica Skaza.

Navdušena ob doživetem je bila ena najbolj aktivnih strokovnjakinj s področja ročnodelskih dejavnosti ter veziljstva pri Zvezi DU Slovenije, kot predstavnica Obrtne zbornice Slovenije ter pridružena članica organizacijske skupine pri Muzeju Velenje – članica komisije za ocenjevanje izdelkov otrok mag. Margareta Atelšek: »Poleg nagrajencev z izjemnimi izdelki ne morem mimo dejstva, da je kolegica vezilja iz našega društva Toplica DPŽ Ljubno prejela drugo nagrado strokovne komisije ter tudi dve kolegici iz skupine vezilj UNI 3 Velenje, katerim sem bila mentorica …«

Del programa je bil namenjen strokovnim predavanjem.

V kulturnem programu, ki je spremljal oba dni dogodka, so nastopili Godba veteranov Univerze za 3. življenjsko obdobje Velenje, Rhythm Factory in Combo – zasedba Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje, Konovski kapučino bend, Konovski štrajharji, Tamburaši KUD Lipa Konovo, Pevska folklorna skupina Srma (Srbija) in vse bolj priljubljeni Odbiti muzikanti iz Velenja. 

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