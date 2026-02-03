  • Delo d.o.o.
DOM OGROŽENIH VRST

Mokrišča na območju Mure še vedno živijo (FOTO)

Ob izviru Radenske Naturelle domuje več kot 100 ogroženih vrst, od urhov do kačjih pastorjev.
Mokrišča zadržujejo in filtrirajo vodo ter zmanjšujejo poplavna tveganja. FOTO: O. B.

Mokrišča zadržujejo in filtrirajo vodo ter zmanjšujejo poplavna tveganja. FOTO: O. B.

Mokrišča zadržujejo in filtrirajo vodo ter zmanjšujejo poplavna tveganja. FOTO: O. B.
O. B.
 3. 2. 2026 | 10:13
 3. 2. 2026 | 10:13
4:47
A+A-

Mokrišča sodijo med najbogatejša, a hkrati najbolj ogrožena življenjska okolja na svetu. Da bi osvetlili njihov izjemen pomen za naravo in ljudi ob svetovnem dnevu mokrišč Radenska predstavlja celovite rezultate naravovarstvenega popisa BioBlitz Slovenija. Zbrani podatki, ki so tudi del nacionalnega informacijskega sistema o naravi – NarcIS, potrjujejo, da je območje izvirov Radenske Naturelle biotsko izredno pestro ter vitalen del pomembnega mokriščnega sistema v Pomurju. Mokrišča delujejo kot naravni ščit za naravo in ljudi. So izjemno pomembna zaradi svoje velike biotske raznovrstnosti ali biodiverzitete, saj nudijo življenjski prostor številnim vrstam rastlin, gliv in živali, med njimi tudi številnim ogroženim.

»Poleg tega zadržujejo in filtrirajo vodo, zmanjšujejo poplavna tveganja, vežejo velike količine ogljika in s tem blažijo vplive podnebnih sprememb, uravnavajo lokalno klimo in vodni režim ter ljudem zagotavljajo ključne ekosistemske storitve – od pitne vode in ribištva do rekreacije in naravne zaščite pred ekstremnimi vremenskimi pojavi,« pojasnjuje Nino Kirbiš, eden od vodij akcije 24-urnega popisovanja biodiverzitete BioBlitz Slovenija.

Prav z namenom boljšega razumevanja pomena mokrišč v svoji neposredni okolici so v Radenski podprli lansko akcijo, ki je potekala 6. in 7. junija v Radencih ob reki Muri na širšem območju izvira Radenske Naturelle. Tam so gostili več kot 70 raziskovalcev iz štirih držav, ki so v zgolj enem dnevu zbrali 2.700 podatkov o najdbah, ki pripadajo 824 vrstam živali, rastlin in gliv. Med njimi so zaznali kar 118 takšnih, ki imajo v Sloveniji status ogroženih ter 44 zavarovanih vrst. »Mokrišča so nenadomestljiva. Veliko nam pomeni, da smo z BioBlitzem lahko znanstveno potrdili, kako dragoceno je naravno okolje ob izvirih Radenske Naturelle. Z njegovo ohranitvijo ne varujemo le vodnega vira in biotske raznovrstnosti, temveč tudi kakovost življenja ljudi – danes in v prihodnje. Zato bomo sodelovanje z BioBlitzem tudi nadaljevali in ohranjanje biodiverzitete še dodatno širili,« je povedal Marian Šefčovič, direktor Radenske.

Urhi in kačji pastirji – živi dokaz ohranjenosti mokrišča

Med najbolj prepoznavnimi prebivalci mokrišč so urhi, dvoživke s srčasto oblikovanimi zenicami, ki so zanesljiv pokazatelj ohranjenega vodnega okolja. Dvoživke so pomembni bioindikatorji okolja, saj so med najbolj ogroženimi vretenčarskimi skupinami pri nas in tudi v svetovnem merilu. Življenjski prostor, kjer je prisotno veliko vrst in so njihove populacije številčne, predstavlja dobro, zdravo in uravnoteženo okolje. Med pomembnimi kazalniki stanja okolja so tudi kačji pastirji, pripovedovalci zgodb o spremembah v naravi, ki so kot skupina živali starejši tudi od 12.000 let starega podzemnega izvira Radenske Naturelle. V Sloveniji je bilo doslej zabeleženih 73 vrst in skoraj tretjino so jih v samo enem dnevu raziskovalci našli tudi v Radencih, kar je za slovenski prostor izjemno veliko. »Prisotnost vrst, vezanih na mokrotne habitate, potrjuje, da območje izvira Radenske Naturelle še vedno deluje kot funkcionalno mokrišče. To je danes, ko mokrišča izginjajo z alarmantno hitrostjo, izjemno pomembno sporočilo,« dodajajo organizatorji BioBlitza.

Med najbolj prepoznavnimi prebivalci mokrišč so urhi, dvoživke s srčasto oblikovanimi zenicami, ki so zanesljiv pokazatelj ohranjenega vodnega okolja.

Dvoživke so pomembni bioindikatorji okolja, saj so med najbolj ogroženimi vretenčarskimi skupinami pri nas in tudi v svetovnem merilu.

Nacionalna digitalna zbirka informacij o biodiverziteti bogatejša za 770 vrst

BioBlitz Slovenija je prispeval tudi pomembna nova spoznanja. Našli so namreč štiri povsem nove vrste za Slovenijo (tri vrste gliv in eno vrsto zelo majhnega raka) ter novo lokacijo evropsko varovane vrste kačjih pastirjev – koščičnega škratca (Coenagrion ornatum). Pred BioBlitzem je bilo za to območje v državnem sistemu NarcIS zabeleženih 476 najdb vrst, po BioBlitzu pa je vanj dodatno vključenih več kot 770 novih vrst, ki doslej za to območje v sistemu še niso bile evidentirane. »Takšni dogodki, kjer se v 24 urah zbere tolikšno število strokovnjakov za biodiverziteto, so v Sloveniji izjemno redki. V času, ko aktualno poznavanje narave pogosto zaostaja za njenim spreminjanjem, so zelo dragoceni, zato smo veseli vsakršne podpore in zanimanja za ohranjanje biodiverzitete,« je še dodal Damjan Vinko, eden od organizatorjev BioBlitza.

mokriščabiotska pestrostvodaogrožene vrsteokoljebiotska raznovrstnostekosistemibiodiverzitetaMuraRadenska
