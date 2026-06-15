Molijo, da se župnik Tone vrne iz Afrike: odšel je za tri tedne, minila sta že skoraj dva meseca (FOTO)

POGREŠAJO GA

Aprila je iz Brusnic odšel na Madagaskar, kjer je skoraj štiri desetletja deloval kot misijonar.

Skoraj dve leti in pol je 67-letni Tone Kerin, misijonar, služboval na Dolenjskem, v župniji Brusnice, kamor se je vrnil po 39 letih delovanja na Madagaskarju. Bolezen je bila takrat močnejša, zato je iz Afrike prišel domov v Slovenijo, novomeški škof dr. Andrej Saje ga je tedaj umestil. Tone je pod Gorjanci našel mir, pozdravil se je, s srčnostjo in neposrednostjo je prebudil (pastoralno) življenje v Brusnicah, idila je trajala od januarja 2024. Letos 17. aprila pa se je vrnil na Madagaskar. Tja ga je vleklo srce. Dogovorili so se, da odide za tri tedne. V tem času ga je nadomeščal Florijan ...