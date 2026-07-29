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EVROPA V VROČINSKEM VALU

Morate delati v tej vročini? ZSSS ima pomembne informacije za vas in delodajalce

Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA, M. J.
 29. 7. 2026 | 16:11
3:44
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V ZSSS ob začetku novega vročinskega vala v državi svetujejo delavcem, naj spremljajo opozorila agencije za okolje in se ravnajo po navodilih, to pa naj zahtevajo tudi od svojega delodajalca. Opozarjajo, da simptomov toplotnega udara pri samem sebi ne zaznamo in da nas mora nanje opozoriti nekdo drug.

V času vročinskih valov se odsvetuje delo na samem. Ljudje namreč običajno ne zmoremo sami pri sebi opaziti simptomov, povezanih s toplotnim stresom. Zato je pomembno, da znajo sodelavci prepoznati simptome in pravočasno pokličejo pomoč. »Toplotni udar je najhujši zdravstveni zaplet zaradi dela v ekstremnih temperaturah in terja zdravstveno pomoč,» so v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) zapisali v nasvetih, objavljenih na svoji spletni strani.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, mora delodajalec zaposlenim zagotoviti ustrezno toplotno udobje in sprejeti določene ukrepe. Med njimi so običajno najpogostejši organizacijski, denimo prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori, ponudba ustreznih osvežilnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela, kot skrajni ukrep pa je mogoča tudi prekinitev delovnega procesa. Delodajalec se lahko odloči tudi za dolgoročnejše ukrepe, in sicer v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav. Njegova dolžnost pa je, da delavcem zagotovi varnost in zdravje v zvezi z delom. Pri reševanju posamezne problematike v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu pri delodajalcu, vključno s toplotnimi razmerami, imajo pomembne vloge tudi delavke in delavci, predstavniki delavcev ter strokovni delavci, so spomnili.

Želijo boljše razmere za delavce na prostem

V ZSSS si prizadevajo za izboljšanje razmer za delavce na prostem. Zahtevajo, »da se v 3. člen pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih vključi trenutno še izključene dejavnosti v nabor tistih, za katere veljajo omejitve dela na prostem, kadar temperatura preseže 30 stopinj Celzija, in sicer v skladu s 93. in 94. členom pravilnika«. Že marca 2023 so dali pobudo, da se kožni rak zaradi UV-sevanja razglasi za poklicno bolezen. Pravilnik določa, da se dela na prostem pri temperaturi zraka, višji od 30 stopinj Celzija, lahko izvajajo samo pod pogojem, če imajo delavci najmanj na vsaki dve do tri ure zagotovljene najmanj 15-minutne prekinitve dela in brezplačne brezalkoholne napitke. V času prekinitev dela mora delodajalec v največji možni meri delavcem zagotoviti zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi.

ZSSS je delodajalce že ob letošnjem prvem vročinskem valu pozvala, naj nemudoma sprejmejo vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti delavk in delavcev, so spomnili. »Gospodarski interesi ne smejo prevladati nad zdravjem ljudi. Noben rok, nobena pogodba in noben poslovni rezultat niso pomembnejši od zdravja in življenja delavk in delavcev,« so znova opozorili.

Ob tem ZSSS poziva Inšpektorat RS za delo, naj v času vročinskih valov in ekstremno visokih temperatur okrepi nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ter dosledno in nemudoma ukrepa v primerih ugotovljenih kršitev. »Od pristojnih inšpekcijskih služb pričakujemo ničelno toleranco do praks, ki zaradi vročine ogrožajo zdravje in varnost zaposlenih,« so zapisali.

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