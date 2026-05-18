Slovenska pevka, ki je umorila babico (85), snema pesmi in piše knjige

Maja Tripar za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom zabodene Marije jo je uspelo umakniti iz prodaje.
Med obveznim psihiatričnim zdravljenjem je snemala pesmi. Foto: osebni arhiv
Pet let po uboju babice je njena 36-letna vnukinja svobodna. Po naših neuradnih informacijah je primorska pevka Maja Tripar Enoto za forenzično psihiatrijo UKC Maribor zapustila dan po obletnici smrti Marije Tripar. Po odhodu s forenzične psihiatrije se ni vrnila v hišo v Bertokih, kjer sta z babico do tragičnega dogodka živeli vsaka v svojem stanovanju – vnukinja v zgornjem nadstropju, babica v pritličju. Babičino stanovanje, v katerem se je zgodil zločin, je bilo medtem prodano, vnukinja pa naj bi zdaj živela na Štajerskem. Med obveznim psihiatričnim zdravljenjem je ustvarjala in snemala ...