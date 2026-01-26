  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VAJENI POPLAV

Morje Pirančane nekoč hranilo, danes jih ogroža (FOTO)

Da se enako dogaja tudi z drugimi obalnimi kraji, se vse bolj zaveda tudi vlada. Kleti, ki so bile nekoč shrambe in delavnice, so danes razkošne garsonjere.
Čakanje, da se morje umakne, potem pa domov. FOTO: Janez Mužič

Čakanje, da se morje umakne, potem pa domov. FOTO: Janez Mužič

Se bodo morali lokali preseliti v višja nadstropja? FOTO: Janez Mužič

Se bodo morali lokali preseliti v višja nadstropja? FOTO: Janez Mužič

Zasilno nameščanje pregrad ali vreč s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. FOTO: Janez Mužič

Zasilno nameščanje pregrad ali vreč s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. FOTO: Janez Mužič

Slovenija je evropskim komisarjem že predlagala, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. FOTO: Janez Mužič

Slovenija je evropskim komisarjem že predlagala, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. FOTO: Janez Mužič

Prizor iz preteklosti, ki napoveduje prihodnost. FOTO: Arhiv Slobodan Simič - Sime

Prizor iz preteklosti, ki napoveduje prihodnost. FOTO: Arhiv Slobodan Simič - Sime

Začasna rešitev za brodenje po vsakodnevnih opravkih FOTO: Janez Mužič

Začasna rešitev za brodenje po vsakodnevnih opravkih FOTO: Janez Mužič

Bi takšen predlog obvaroval rt Pirana?

Bi takšen predlog obvaroval rt Pirana?

Čakanje, da se morje umakne, potem pa domov. FOTO: Janez Mužič
Se bodo morali lokali preseliti v višja nadstropja? FOTO: Janez Mužič
Zasilno nameščanje pregrad ali vreč s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. FOTO: Janez Mužič
Slovenija je evropskim komisarjem že predlagala, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. FOTO: Janez Mužič
Prizor iz preteklosti, ki napoveduje prihodnost. FOTO: Arhiv Slobodan Simič - Sime
Začasna rešitev za brodenje po vsakodnevnih opravkih FOTO: Janez Mužič
Bi takšen predlog obvaroval rt Pirana?
Janez Mužič
 26. 1. 2026 | 10:45
6:26
A+A-

Razglednice z romantičnimi ulicami in trgi ter predvsem Tartinijevim trgom v medijih počasi zamenjujejo srhljivi prizori: voda na trgu, na ulicah, v lokalih in pritličnih stanovanjih, napol potopljena vozila, ljudje, ki brodijo po vodi ob vsakodnevnih opravkih ... Morje, ki je stoletja hranilo Pirančane, jih zdaj vse pogosteje ogroža. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je bil ob nedavnem obisku vlade na Obali sila neposreden, ko je dejal: »Če bomo čakali še deset let, bo prepozno. Dvig gladine morja je dejstvo. Zdaj je čas za konkretne ukrepe.«

Vajeni poplav

Strokovne napovedi so skrb vzbujajoče. Do leta 2100 se dvig gladine napoveduje celo za od 60 do 80 centimetrov, ob ekstremnih razmerah pa tudi več kot meter. »Piran, Izola in Koper so na udaru. To ni več vprašanje turizma, temveč varnosti ljudi,« opozarja minister. Znani Pirančan Slobodan Simič - Sime, avtor številnih knjig o naši obali, njeni zgodovini, morju, ribištvu, starih barkah in gonilna sila Mediteranuma, zavoda za revitalizacijo mediteranske kulture Piran, na poplave morja gleda nekoliko drugače: »Morje je bilo vedno tu – nova je škoda! Poplave niso nič novega. Jugo je vedno naredil svoje. Ampak včasih ni bilo v pritličjih hiš luksuznih lokalov, apartmajev in na ulicah dragih avtomobilov. Danes je škoda ogromna. Ljudje vlagajo v adaptacije nekdanjih kleti, potem pa jim morje vse vzame. Tu je pravi problem.« Kleti, ki so jih nekoč uporabljali za kakega osla in kokoši, ribiči za shranjevanje opreme, za delavnico, shrambo in še kaj, so postale garsonjere. Ljudje so se včasih zavedali poplavne nevarnosti. Danes to ni več dovolj.

Se bodo morali lokali preseliti v višja nadstropja? FOTO: Janez Mužič
Se bodo morali lokali preseliti v višja nadstropja? FOTO: Janez Mužič
Zasilno nameščanje pregrad ali vreč s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. FOTO: Janez Mužič
Zasilno nameščanje pregrad ali vreč s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. FOTO: Janez Mužič

Predlogi

Za zaščito Pirana se rojevajo številne ideje – od dvižnih zapornic na vhodu v mandrač, premičnih obložnih zapornic in barier, ki se ob nevarnosti poplav namestijo ob objektih, ulicah ali obali, protipoplavnih zidov do fizičnega zvišanja promenade in cest, dviga tlakov in prilagoditve stavb, urbanega urejanja obale in prenove skalometa.

Prizori poplavljenega Tartinijevega trga so za medije senzacija, a večina Pirančanov je poplav morja navajena in jih ne vidi kot razloga za vznemirjenje. Razen tistih v pritličjih, ki pa so predvsem vikendaši in forešti, prišleki, ne vidijo večjega problema, saj poplave hitro pridejo in tudi hitro grejo. Ko vremenoslovci in seveda zavijanje mestne sirene napovejo ekstremno plimo, avtomobile premaknejo na višje ležeče dele, pred vhode namestijo temu namenjene lesene, aluminijaste ali plastične vodotesne pregrade ter vreče s peskom, za katere brezplačno poskrbi Okolje Piran. Seveda tudi gasilci in civilna zaščita na izpostavljena mesta nameščajo vodne zapore oziroma baraže, trgovci pa dvignejo razstavljeno blago s tal.

Vse manj kisika

Vsi imajo že izdelan obrambni sistem, ampak to očitno ni rešitev za prihodnost. Napovedujejo se še večji ekstremi, kar lahko pomeni, da se bodo morali Pirančani iz pritličij izseliti, jih zasuti in začeti uporabljati prva nadstropja kot osnovo stanovanjskih hiš in poslovnih prostorov. To je najhujša projekcija, ki se lahko zgodi po letu 2100. Sporočilo z obiska vlade v Kopru je jasno. Za prebivalce Obale dvigovanje in poplavljanje morja danes ni več teoretična razprava. Gre za varnost domov, prihodnost turizma, ohranitev mest in kakovost življenja, zato je treba ukrepati takoj.

Slovenija je evropskim komisarjem že predlagala, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. FOTO: Janez Mužič
Slovenija je evropskim komisarjem že predlagala, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. FOTO: Janez Mužič

Slovensko morje je tudi sicer majhno, plitvo in zato izredno občutljivo. Povprečna globina znaša le okoli 16 metrov, zaradi česar se okoljske spremembe tu izražajo hitreje kot drugod. Na omenjeni terenski seji vlade v Kopru so ministri in strokovnjaki opozorili tudi na druge skrb vzbujajoče trende, kot so segrevanje in zakisanje morja, upad kisika v morju ter vse večji pritisk človekovih dejavnosti nanj. Minister Novak je poudaril, da se površinska plast morja segreva za približno 0,15 stopinje Celzija na leto. Ob tem se zmanjšuje količina kisika, kar ima resne posledice za morski ekosistem.

Prizor iz preteklosti, ki napoveduje prihodnost. FOTO: Arhiv Slobodan Simič - Sime
Prizor iz preteklosti, ki napoveduje prihodnost. FOTO: Arhiv Slobodan Simič - Sime

To ni več vprašanje turizma, temveč varnosti ljudi.

Pilotni primer

Na majhnem prostoru se poleg turizma kopiči še ogromno drugih dejavnosti, kar pušča posledice. Posebej problematični so odpadki, med njimi je kar 80 odstotkov plastike. Velik del je izvira iz turizma in ribištva. Tudi pomorski promet prinaša nevarnost. Tujerodne vrste, ki prihajajo z njim, ogrožajo ravnovesje v morju. Novak je povedal, da je Slovenija ratificirala mednarodni dokument o balastnih vodah, kar omogoča strožji nadzor nad izpusti iz ladij. Poleg tega potekajo pogovori z Italijo in Hrvaško o omejitvi izpuščanja balastnih vod v širšem Jadranu.

Začasna rešitev za brodenje po vsakodnevnih opravkih FOTO: Janez Mužič
Začasna rešitev za brodenje po vsakodnevnih opravkih FOTO: Janez Mužič

»Če vse to seštejemo, pridemo do zelo resne prognoze,« je dejal Novak. Slovensko morje je obremenjen prostor, ki ga uporabljamo za ladijski promet, ribolov in marikulturo, turizem, solinarstvo, rekreacijo in izobraževanje. »Meteorni sistemi marsikje ne delujejo,« je opozoril. Pri močnem deževju se namreč preliva kanalizacija, kar pomeni dodatno onesnaževanje morja. Dosledno je treba ločiti meteorno ter fekalno kanalizacijo in omejiti nove posege v obalni prostor. Dotaknil se je tudi marin, ribolovnih praks in gojenja školjk, vse bo namreč treba po njegovem ustrezneje regulirati.

Bi takšen predlog obvaroval rt Pirana?
Bi takšen predlog obvaroval rt Pirana?

Evropskim komisarjem je že predlagal, da bi slovensko obalo vzeli kot pilotni primer reševanja težav z dvigom morja. »Ne gre samo za omejitve, ampak za iskanje tehničnih rešitev,« je dejal. Po njegovem mnenju imajo država in občine resno odgovornost, da vlagajo v zaščitne ukrepe, skrbijo za morsko okolje in zaščitijo kulturno dediščino ter turizem.

80 odstotkov odpadkov je plastike.

Več iz teme

Jože NovakpoplavemorjeObalaslovenska obalaturizemPiranokoljeSlovenijaJadran
ZADNJE NOVICE
12:35
Šport  |  Odmevi
ZAPLET NA TEKMI

Predsednica Pirc Musar stopila v bran našim skakalcem: Žal tudi v športu vedno ne zmaga fair play

Nedeljski škandal, ki se je zgodil med ekipnim tekmovanjem na svetovnem prvenstvu v poletih, je še vedno v središču pozornosti.
26. 1. 2026 | 12:35
12:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Prekoračil dovoljeno hitrost za več kot 60 kilometrov na uro

Za prekršek je predvidena še stranska sankcija 18 kazenskih točk.
26. 1. 2026 | 12:05
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Štajerska kisla juha – tradicionalni recept v praktični različici za vsak dan

Kisla juha po domače, navdihnjena z ljudsko tradicijo, a prilagojena sodobni kuhinji. Preprost recept brez kolin.
Odprta kuhinja26. 1. 2026 | 11:30
11:15
Novice  |  Svet
NEW YORK

Neverjetni prizori čez lužo, oblasti izdale nujno opozorilo: »Česa takega že leta nismo videli« (VIDEO)

Nevihta naj bi prizadela okoli 180 milijonov Američanov, kar je več kot polovica prebivalstva države.
26. 1. 2026 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Na območju Cerknice z eksplozivom poškodoval bankomat

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
26. 1. 2026 | 11:05
11:02
Bulvar  |  Glasba in film
PESEM MILENA

Slovo neznanke, ki so jo poznali vsi: navdihnila je veliko uspešnico skupine Novi fosili

Junakinja pesmi Milena je bila socialna delavka.
Roman Turnšek26. 1. 2026 | 11:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki