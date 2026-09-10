  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JADRANSKO MORJE

Morje se spreminja pred našimi očmi: ker se vse bolj segreva, se širijo nove, invazivne vrste

Ribolov, školjkarstvo in turizem se bodo morali prilagajati novim razmeram.
Ribičem in morskemu ekosistemu povzroča precejšnje težave modra rakovica, ki prihaja z zahodne obale Amerike. FOTO: Borut Furlan

Ribičem in morskemu ekosistemu povzroča precejšnje težave modra rakovica, ki prihaja z zahodne obale Amerike. FOTO: Borut Furlan

Prvi primerki zloglasne napihovalke so se v severnem Jadranu pojavili že pred 20 leti. FOTO: Janez Mužič

Prvi primerki zloglasne napihovalke so se v severnem Jadranu pojavili že pred 20 leti. FOTO: Janez Mužič

Modra rakovica je invazivna, a zelo okusna. FOTO: Danej Benulič

Modra rakovica je invazivna, a zelo okusna. FOTO: Danej Benulič

Tropska rdečemorska plamenka, ki je izjemno požrešna in nima veliko naravnih sovražnikov, se bliža slovenskemu morju. FOTO: Gergette Douwman/getty Images

Tropska rdečemorska plamenka, ki je izjemno požrešna in nima veliko naravnih sovražnikov, se bliža slovenskemu morju. FOTO: Gergette Douwman/getty Images

Piranski ribič Zlatko Novogradec je že večkrat pripovedoval o ogromni škodi, ki jo plenilska rebrača povzroča ribičem. FOTO: Janez Mužič

Piranski ribič Zlatko Novogradec je že večkrat pripovedoval o ogromni škodi, ki jo plenilska rebrača povzroča ribičem. FOTO: Janez Mužič

Ribičem in morskemu ekosistemu povzroča precejšnje težave modra rakovica, ki prihaja z zahodne obale Amerike. FOTO: Borut Furlan
Prvi primerki zloglasne napihovalke so se v severnem Jadranu pojavili že pred 20 leti. FOTO: Janez Mužič
Modra rakovica je invazivna, a zelo okusna. FOTO: Danej Benulič
Tropska rdečemorska plamenka, ki je izjemno požrešna in nima veliko naravnih sovražnikov, se bliža slovenskemu morju. FOTO: Gergette Douwman/getty Images
Piranski ribič Zlatko Novogradec je že večkrat pripovedoval o ogromni škodi, ki jo plenilska rebrača povzroča ribičem. FOTO: Janez Mužič
Janez Mužič
 10. 9. 2026 | 07:22
5:54
A+A-

Sredozemsko morje počasi, a zanesljivo vre. Vse več je vročinskih valov, invazivnih rib, poginov školjk, prihajajo meduze, manjši so ulovi, turizem se spreminja. Segrevanje Sredozemlja in njegovega morja je namreč med najhitrejšimi na svetu. Voda postaja toplejša, bolj slana in manj primerna za nekatere domače vrste. Skozi Sueški prekop prihajajo nove tropske živali, ki spreminjajo prehranjevalne verige, ribolov in tudi turistična podoba ter ponudba obale se bo morala prilagoditi.

Jadransko morje je bilo nekoč območje, kjer so prevladovale vrste, prilagojene zmernejšim razmeram. Danes pa morski biologi opažajo, da se sestava življenja hitro spreminja. Glavni razlog je dvig temperature morja zaradi podnebnih sprememb. Slovenija je v svojem načrtu upravljanja morskega ribolova že izpostavila segrevanje morja kot eno največjih groženj ribjim združbam, saj omogoča širjenje toploljubnih in tujerodnih vrst.

Prvi primerki zloglasne napihovalke so se v severnem Jadranu pojavili že pred 20 leti. FOTO: Janez Mužič
Prvi primerki zloglasne napihovalke so se v severnem Jadranu pojavili že pred 20 leti. FOTO: Janez Mužič

Poročali so o morski sluzi, ki prekrije morsko dno in škoduje školjkam.

Modra rakovica je invazivna, a zelo okusna. FOTO: Danej Benulič
Modra rakovica je invazivna, a zelo okusna. FOTO: Danej Benulič

V zadnjih desetletjih so vse pogostejši tudi morski vročinski valovi: to je takrat, ko temperatura površine morja preseže običajne vrednosti za več stopinj. Na boji Vida v bližini piranskega svetilnika so junija letos izmerili rekordno (junijsko) temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Še bolj kot temperature posameznega meseca pa skrb vzbuja dejstvo, da povprečna temperatura morja na boji Vida in Jadranu nasploh konsistentno raste.

Ogrožene školjke

Ena najbolj vidnih posledic segrevanja je prihod novih vrst. Nekatere pridejo skozi Sueški prekop iz Rdečega morja, druge se zaradi toplejšega okolja širijo proti severu po drugih poteh. V Sredozemlju so znanstveniki dokumentirali že na stotine tujerodnih vrst, velik del jih je že stalno naseljenih. Med najopaznejšimi prišleki so ribe napihovalke. Srebrnoproga napihovalka je riba, ki se je iz Indijskega oceana razširila v Sredozemlje. Ribičem povzroča težave, ker uničuje mreže in lahko ogroža zdravje, povzroči celo smrt ljudi, če se znajde na krožniku nepravilno pripravljena.

Tu je tudi rdečemorska plamenka, ki je za oko privlačna, a še kako nevarna vrsta s tropskih območij. Ker nima dovolj naravnih sovražnikov, lahko zmanjšuje število manjših domačih rib. V Jadranu so jo že opazili. Vsekakor ne moremo mimo modre rakovice, ki se že več let širi. Za ribiče pomeni dodatno težavo, saj poškoduje mreže in tekmuje z domačimi vrstami, vsekakor pa spreminja razmerja v obalnem ekosistemu. Med najobčutljivejšimi prebivalci morja so školjke. Dolgotrajno segrevanje povzroča stres, slabšo rast in množične pogine. Primeri iz Italije in Grčije kažejo, kako ranljivo je lahko školjkarstvo. V grškem zalivu Termik je na primer zaradi izjemno visokih temperatur morja pridelek klapavic leta 2024 upadel za približno 90 odstotkov. Številni gojitelji so ostali brez prihodka.

Piranski ribič Zlatko Novogradec je že večkrat pripovedoval o ogromni škodi, ki jo plenilska rebrača povzroča ribičem. FOTO: Janez Mužič
Piranski ribič Zlatko Novogradec je že večkrat pripovedoval o ogromni škodi, ki jo plenilska rebrača povzroča ribičem. FOTO: Janez Mužič

Scenarij za prihodnost

Glede na priznano znanstveno revijo Fishes je med letoma 2026 in 2050 možno nadaljevanje segrevanja in pogostejših morskih vročinskih valov ter spreminjanje razširjenosti rib, nadaljnje širjenje toploljubnih in nekaterih tujerodnih vrst. Med letoma 2050 in 2100 pa modeli za severni in srednji Jadran kažejo pomembno zmanjšanje primernosti habitata za številne danes lovljene vrste in hkrati primernejše temperaturne razmere za nekatere tropske vrste. V scenarijih z močnim segrevanjem so možne zelo velike spremembe v sestavi ribjih združb, s tem pa tudi v strukturi jadranskega ribolova.

Tudi v Jadranu so težave vse pogostejše. Vročina, spremembe v kakovosti vode in pojavi sluzi močno vplivajo na školjčišča. V severnem Jadranu so poročali tudi že o morski sluzi, ki prekrije morsko dno in škoduje školjkam. Za ribiče segrevanje pomeni negotovost. Nekatere nekoč pogoste ribe postajajo redkejše, pojavljajo pa se nove vrste. Te spremembe pomenijo več stroškov zaradi poškodovanega orodja, negotovost pri ulovu, potrebo po novih ribolovnih pravilih in prilagajanje trga novim vrstam.

Zaradi vse večjega izhlapevanja in sprememb v padavinah se spreminja slanost morja. Sredozemsko morje je že sicer eno bolj slanih na svetu, saj izhlapi več vode, kot jo prejme s padavinami in rekami. Večja slanost lahko vpliva tudi na razporeditev vrst, kroženje vode, količino kisika v globljih plasteh in življenjske razmere za občutljive organizme.

Tropska rdečemorska plamenka, ki je izjemno požrešna in nima veliko naravnih sovražnikov, se bliža slovenskemu morju. FOTO: Gergette Douwman/getty Images
Tropska rdečemorska plamenka, ki je izjemno požrešna in nima veliko naravnih sovražnikov, se bliža slovenskemu morju. FOTO: Gergette Douwman/getty Images

29,9 stopinje je rekordna izmerjena temperatura morja.

Kako bo s turizmom?

Toplejše morje za zdaj sicer pogosto pomeni daljšo kopalno sezono, vendar se lahko dolgoročno pojavijo tudi težave. Več je lahko meduz, več cvetenja alg, neprijetnih pojavov morske sluzi, nevarnih ali strupenih vrst in ne nazadnje več vročinskih valov, zaradi katerih bodo poletja ob obali manj prijetna. Turistične destinacije bodo očitno morale več vlagati v spremljanje kakovosti morja in prilagajanje ponudbe.

Bo Jadran naposled postal tropsko morje? Če se bodo sedanja gibanja nadaljevala, lahko pričakujemo še več sprememb. Do konca stoletja bi se lahko Sredozemlje, kot kažejo trenutni scenariji, segrelo za več stopinj, kar bi še povečalo pritisk na domače vrste. Modeli za prihodnost tudi opozarjajo, da bodo toploljubne in tujerodne vrste še naprej širile svoj življenjski prostor.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Jadransko morjesegrevanjeinvazivne vrstemorjeJadranribepodnebne spremembeškoljkeglobalno segrevanjeSredozemlješkoljkarstvomorski vročinski valoviokoljeturizem
ZADNJE NOVICE
08:03
Lifestyle  |  Izlet
USPEŠNA TURISTIČNA ZGODBA

Vinarium praznuje 11 let, znameniti lendavski stolp presegel 800.000 obiskovalcev (FOTO)

Vinarium Lendava razkošno proslavil 11. rojstni dan, ob katerem se hvali z zavidljivim obiskom in uspešno turistično zgodbo.
Oste Bakal10. 9. 2026 | 08:03
07:52
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIVI PRIMER

V hiši skrivali 16 otrok, nekateri niso znali govoriti: dedek ni sposoben za sojenje (VIDEO)

V ameriški zvezni državi Ohio so v hiši v pretresljivih razmerah našli 16 otrok, nekateri med njimi naj ne bi znali niti govoriti.
10. 9. 2026 | 07:52
07:51
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ŠPANIJI

Vuelta se odloča: kronometer v 18. etapi bo razkril, kakšne možnosti ima Primož Roglič

Njegova naloga je vse prej kot enostavna.
Miha Hočevar10. 9. 2026 | 07:51
07:46
Novice  |  Svet
NOVA TRUMPOVA IDEJA

Še en nor predlog Trumpa, to obljublja vsakemu polnoletnemu Američanu (VIDEO)

Kako namerava obljubo izpolniti, ni pojasnil, v dvorani v Dallasu pa je za svojo idejo prejel bučen aplavz.
10. 9. 2026 | 07:46
07:40
Novice  |  Slovenija
PREKMURSKA JE BILA PRVA NA JAPONSKEM

Festival slovite mesnine in sladice napolnil središče Murske Sobote (FOTO)

Najboljšim prekmurskim šunkam in gibanicam so podelili priznanja.
Oste Bakal10. 9. 2026 | 07:40
07:29
Novice  |  Slovenija
IZ OSEBNE IZKUŠNJE JE NASTALA METODA

Bila je na dnu, danes ji prisluhne 20.000 ljudi: Herminina izjemna zgodba (FOTO)

Psihologinja Hermina A. Nur je nasilje znala preliti v znanje. Z lastno metodo Kognim ji je uspelo med kar 5000 prijavljenimi.
Gordana Stojiljković10. 9. 2026 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
8. 9. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Ključni preizkus šele prihaja

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bomo lahko še dobivali pisma v nabiralnik? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki