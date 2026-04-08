Moški lahko na to srečanje pride le oblečen v žensko

Marija Čop iz istoimenskega gostišča na Podkumu je skupaj z drugimi družinskimi člani pomembna soorganizatorica dogodkov po Zasavju, pred desetletjem pa je dala pobudo tudi za vsakoletno srečanje zasavskih žensk. Želela si je dogodka, ki bi povezal vse Zasavke, da bi si vzele eno popoldne, ki se sicer lahko nadaljuje tudi v noč, se pogovorile o vsem mogočem, si izmenjale mnenja, izkušnje. »Pa da se sprostijo čisto klasično po žensko, poklepetajo in se malce razvajajo. Da kdo drug skuha večerjo, pomije posodo, same pa pojedo, se poveselijo, zapojejo, zaplešejo,« pravi Čopova. A za klepet, izmenjavo izkušenj in mnenj samo druženje in večerja nista dovolj. Zato je sestavila tudi program, ki se je, tako kot sama prireditev, obdržal do danes. »Na srečanjih smo ženske različnih generacij, poklicev in značajev. Zato vsakič vključim predstavitev treh udeleženk. Enkrat so to uspešne podjetnice, drugič mame in podobno. Skratka, ženske, ki so zaradi svojega dela, rezultatov in izkušenj uspešne ter zanimive. In veseli me, da jih imamo tudi v Zasavju,« doda.

Zbrale so se različnih generacij, poklicev in značajev.

V minulih desetih letih so mikrofone v rokah na srečanjih tako imele frizerke, kozmetičarke, maserke, modne oblikovalke, podjetnice, glasbenice, pisateljice, novinarke. Srečanja povezuje Čopova, ki je sicer tudi ambasadorka za turizem Zasavja. Ko je organizirala prvi dogodek, ni vedela, kakšen bo odziv, še manj, da bo prireditev postala tradicionalna. Letos je bila prijetno presenečena, saj so udeleženke prišle tudi iz Postojne, Ljubljane, Kočevja, Krškega, Sevnice, Laškega. Mimogrede, lani so medse prvič spustile celo tudi moškega. »Ptujčan je iz Kočevja pripeljal teto in sorodnice iz Postojne. Ker je večer samo za ženske, on jih je pa moral dolgo čakati, so ga napravile v žensko, da jih je lahko počakal in odpeljal domov,« pojasni Čopova.

Podkumsko žensko srečanje vstopa v drugo desetletje. FOTO: Jadranka Ferlin

Na letošnjem srečanju so v ospredje postavili zasavske mame. Štiri, ki imajo skupaj 32 otrok, to soin. Četverčki družine Prošt so že petnajstletniki. Trije so v dijaškem domu, domača hiša je tako polna le ob koncu tedna. Čeprav so iz iste družine, so si otroci med seboj različni. Najstarejši otrok Tanje Kosem je star 27 let, najmlajši pa sedem. Ima že dva vnuka. Ko so otroci odraščali, je imela le malo časa zase, a tega nikoli ni obžalovala. Tudi Irena Avsec ima devet otrok, stari so od devet do 29. Po tretjem otroku je ostala doma, otroci pa razen najmlajšega niso hodili v vrtec. Trije so zdaj že na svojem, a se radi vračajo domov. Mojca Lazar je mama 10 otrok, najstarejši ima 22 let, najmlajša tri. Vsi obiskujejo glasbeno šolo, najstarejši imajo že svojo skupino Nagajivi fris. Kljub otrokom za skoraj šolski razred je polno aktivna, saj deluje pri Rdečem križu, v cerkvi, krajevni skupnosti, je čebelarka. Dvajset let je bila zaradi družine doma, in čeprav je otrok veliko in ima vsak svoje obveznosti, so petki njihov dan. Mame so poudarile, da v družinah brez pogovora ne gre, ne glede na to, ali gre za kaj dobrega ali slabega, je – pogovor osnova za vse.