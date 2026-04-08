Moški lahko na to srečanje pride le oblečen v žensko

Marija Čop iz istoimenskega gostišča na Podkumu je skupaj z drugimi družinskimi člani pomembna soorganizatorica dogodkov po Zasavju, pred desetletjem pa je dala pobudo tudi za vsakoletno srečanje zasavskih žensk. Želela si je dogodka, ki bi povezal vse Zasavke, da bi si vzele eno popoldne, ki se sicer lahko nadaljuje tudi v noč, se pogovorile o vsem mogočem, si izmenjale mnenja, izkušnje. »Pa da se sprostijo čisto klasično po žensko, poklepetajo in se malce razvajajo. Da kdo drug skuha večerjo, pomije posodo, same pa pojedo, se poveselijo, zapojejo, zaplešejo,« pravi Čopova. A za klepet, izmenjavo izkušenj in mnenj samo druženje in večerja nista dovolj. Zato je sestavila tudi program, ki se je, tako kot sama prireditev, obdržal do danes. »Na srečanjih smo ženske različnih generacij, poklicev in značajev. Zato vsakič vključim predstavitev treh udeleženk. Enkrat so to uspešne podjetnice, drugič mame in podobno. Skratka, ženske, ki so zaradi svojega dela, rezultatov in izkušenj uspešne ter zanimive. In veseli me, da jih imamo tudi v Zasavju,« doda.
V minulih desetih letih so mikrofone v rokah na srečanjih tako imele frizerke, kozmetičarke, maserke, modne oblikovalke, podjetnice, glasbenice, pisateljice, novinarke. Srečanja povezuje Čopova, ki je sicer tudi ambasadorka za turizem Zasavja. Ko je organizirala prvi dogodek, ni vedela, kakšen bo odziv, še manj, da bo prireditev postala tradicionalna. Letos je bila prijetno presenečena, saj so udeleženke prišle tudi iz Postojne, Ljubljane, Kočevja, Krškega, Sevnice, Laškega. Mimogrede, lani so medse prvič spustile celo tudi moškega. »Ptujčan je iz Kočevja pripeljal teto in sorodnice iz Postojne. Ker je večer samo za ženske, on jih je pa moral dolgo čakati, so ga napravile v žensko, da jih je lahko počakal in odpeljal domov,« pojasni Čopova.