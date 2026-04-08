  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SREČANJE

Moški lahko na to srečanje pride le oblečen v žensko

Mame iz Zagorja so poudarile, da v družinah ne gre brez pogovora.
Supermame so tudi zapele. FOTO: Roman Turnšek
Podkumsko žensko srečanje vstopa v drugo desetletje. FOTO: Jadranka Ferlin
Tokrat so drugi razvajali udeleženke. FOTO: Jadranka Ferlin
Roman Turnšek
 8. 4. 2026 | 12:47
3:52
A+A-

Marija Čop iz istoimenskega gostišča na Podkumu je skupaj z drugimi družinskimi člani pomembna soorganizatorica dogodkov po Zasavju, pred desetletjem pa je dala pobudo tudi za vsakoletno srečanje zasavskih žensk. Želela si je dogodka, ki bi povezal vse Zasavke, da bi si vzele eno popoldne, ki se sicer lahko nadaljuje tudi v noč, se pogovorile o vsem mogočem, si izmenjale mnenja, izkušnje. »Pa da se sprostijo čisto klasično po žensko, poklepetajo in se malce razvajajo. Da kdo drug skuha večerjo, pomije posodo, same pa pojedo, se poveselijo, zapojejo, zaplešejo,« pravi Čopova. A za klepet, izmenjavo izkušenj in mnenj samo druženje in večerja nista dovolj. Zato je sestavila tudi program, ki se je, tako kot sama prireditev, obdržal do danes. »Na srečanjih smo ženske različnih generacij, poklicev in značajev. Zato vsakič vključim predstavitev treh udeleženk. Enkrat so to uspešne podjetnice, drugič mame in podobno. Skratka, ženske, ki so zaradi svojega dela, rezultatov in izkušenj uspešne ter zanimive. In veseli me, da jih imamo tudi v Zasavju,« doda.

Zbrale so se različnih generacij, poklicev in značajev.

V minulih desetih letih so mikrofone v rokah na srečanjih tako imele frizerke, kozmetičarke, maserke, modne oblikovalke, podjetnice, glasbenice, pisateljice, novinarke. Srečanja povezuje Čopova, ki je sicer tudi ambasadorka za turizem Zasavja. Ko je organizirala prvi dogodek, ni vedela, kakšen bo odziv, še manj, da bo prireditev postala tradicionalna. Letos je bila prijetno presenečena, saj so udeleženke prišle tudi iz Postojne, Ljubljane, Kočevja, Krškega, Sevnice, Laškega. Mimogrede, lani so medse prvič spustile celo tudi moškega. »Ptujčan je iz Kočevja pripeljal teto in sorodnice iz Postojne. Ker je večer samo za ženske, on jih je pa moral dolgo čakati, so ga napravile v žensko, da jih je lahko počakal in odpeljal domov,« pojasni Čopova.

Na letošnjem srečanju so v ospredje postavili zasavske mame. Štiri, ki imajo skupaj 32 otrok, to so Irena Avsec, Mojca Lazar, Brigita Prošt in Tanja Kosem. Četverčki družine Prošt so že petnajstletniki. Trije so v dijaškem domu, domača hiša je tako polna le ob koncu tedna. Čeprav so iz iste družine, so si otroci med seboj različni. Najstarejši otrok Tanje Kosem je star 27 let, najmlajši pa sedem. Ima že dva vnuka. Ko so otroci odraščali, je imela le malo časa zase, a tega nikoli ni obžalovala. Tudi Irena Avsec ima devet otrok, stari so od devet do 29. Po tretjem otroku je ostala doma, otroci pa razen najmlajšega niso hodili v vrtec. Trije so zdaj že na svojem, a se radi vračajo domov. Mojca Lazar je mama 10 otrok, najstarejši ima 22 let, najmlajša tri. Vsi obiskujejo glasbeno šolo, najstarejši imajo že svojo skupino Nagajivi fris. Kljub otrokom za skoraj šolski razred je polno aktivna, saj deluje pri Rdečem križu, v cerkvi, krajevni skupnosti, je čebelarka. Dvajset let je bila zaradi družine doma, in čeprav je otrok veliko in ima vsak svoje obveznosti, so petki njihov dan. Mame so poudarile, da v družinah brez pogovora ne gre, ne glede na to, ali gre za kaj dobrega ali slabega, je – pogovor osnova za vse.

ZagorjeZasavježenskesrečanjedružina
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kako izbrati prava okna za vaš dom?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki