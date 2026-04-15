Moskva pozdravila novega šefa DZ, Stevanović že napovedal obisk

Predsednik spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslav Volodin je novoizvoljenemu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću čestital za izvolitev na položaj in mu zaželel uspešno delo, je sporočila ruska duma. Prvak stranke Resnica, ki zanika, da bi imel proruska stališča, je sicer razkril, da načrtuje v kratkem obiskati Moskvo. »Poslanci dume so pripravljeni na konstruktiven dialog s kolegi iz državnega zbora na podlagi enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja nacionalnih interesov,« je v sporočilu, ki je bilo v ponedeljek objavljeno na spletni strani dume, ob čestitki Stevanoviću navedel Volodin.

Za profil radia Prvi na Instagramu je Stevanović sicer napovedal skorajšnji obisk v Moskvi. »Nekaj obiskov imamo že načrtovanih, kot vem, sta med prvimi Skopje in Koebenhaven. Rad bi postavil mostove, dobro sodeloval z vsemi državami ne glede na zid, ki je bil postavljen med Zahodom in Vzhodom. Tako da planiram v kratkem, da bom obiskal tudi Moskvo,« je dejal.

Napoved obiska v ruski prestolnici so danes komentirali v Gibanju Svoboda. »Predsednik DZ in poslanci so zavezani usmeritvam na področju zunanje politike, ki jih sprejel državni zbor. Sicer pa verjamemo, da se je predsednik DZ glede konkretne poti v Moskvo uskladil s tistimi, ki ga podpirajo, in z njimi uskladil tudi delegacijo, ki ga bo spremljala,« so sporočili. Dodali so, da v stranki podpirajo vsa prizadevanje za doseganje pravičnega in trajnega miru v Ukrajini.

Zanikal, da ima proruska stališča

Prvak stranke Resnice, ki je bil za predsednika DZ izvoljen v petek, je sicer v pogovoru za Radio Slovenija v ponedeljek zanikal, da ima proruska stališča. »Trdimo, da Slovenija mora voditi politiko samostojno, suvereno. Da moramo sodelovati z vsemi državami na tem svetu, predvsem z velikimi silami, a to sodelovanje nikoli ne sme pomeniti podrejanja. Dobri odnosi z vsemi, a v interesu Slovenije. Absolutno bomo nasprotovali vmešavanju v tuje vojaške in diplomatske spore, ker od tega Slovenija nima nikoli koristi. Obenem moram povedati, da smo obljubili ljudem referendum glede izstopa iz Nata in da bomo ta referendum tudi izvedli,« je dejal.