Mošt so prezračili z brezovo metlo (FOTO)

Okrog praznika svetega Martina se je v vinogradniški dolini Šmartno ob sotočju Savinje in Pake letos zvrstilo kar precej pomembnih mejnikov: 770 let od prve omembe kraja Šmartno ob Paki, ki je dobil ime po cerkvi sv. Martina in reki Paki, 35 organiziranih martinovanj, 31 let občinskega praznovanja in 30 let delovanja Društva vinogradnikov ŠP, ki je bilo že od začetka nosilec osrednjega praznovanja mladega vina. Tradicijo poganja poseben zanos, ki povezuje domala vse krajane, še posebno vinogradnike, kulturnike, turistične privržence, planince, celo gledališčnike iz vseh osmih zaselkov, vaških skupnosti.

Tudi celjski grofje

Praznično je bilo že minulo soboto s planinskim pohodom po Martinovi poti, sredi Šmartna pa ustvarjalno v okviru Martinove likovne kolonije, na kateri je sodelovalo kar 20 slikarjev in tri kiparke, oblikovalke gline. Zgodaj popoldne so bogato obložene stojnice Martinove kmečke tržnice ponujale izbrane dobrote in rokodelske mojstrovine ter pridelke iz narave. Člani vinogradniškega društva so za nekaj dni odprli vinski hram, kjer se je dogajala spontana Martinova tribuna. Sredi popoldneva so v zavetrju šotora v Martinovi vasi organizirali Otroško martinovanje z množično udeležbo mladih družin, ki so uživale v kulturnem in zabavnem programu. Ta po svoje oživlja vinogradniško izročilo, obenem pa ponuja priložnost za srečevanje in druženje tudi s šolsko mladino in nadarjenimi mladimi glasbeniki ob zgodbah, glasbi in plesu, ki ga je izvedla OŠ bratov Letonje z vodjo Blanko Rotovnik ter sodelavci.

Zapeljivo kapljico nam je poslal Oni od zgoraj, da bi preizkušal zdravo pamet nas tu spodaj.

Okrog osrednjega prizorišča so takoj za tem zaživele slikovite skupine prikazovalcev domačih običajev vaških skupnosti Šmartnega in Rečice, Slatine in Paške vasi, Skornega, Gavc, Velikega ter Malega Vrha. Ti so se kar kosali v izvirnosti in obujanju starih običajev, uporabe nekdanjega orodja ter prikazu kmečkih, gozdarskih in obrtnih del. V prijetnem vzdušju, ki so ga pričarale posamezne skupine, je zadišalo po domačih dobrotah, zeliščnih in drugih napitkih ter ponudbi dobrodošlice. Šmartno so obiskali celjski grofje v spremstvu Metke Šprahman in stari lovski grad Packenstein, znan kot lovski turn. Miro Goričnik je mojster pletenja iz šibja, predstavil je opletanje velike steklenice za sadjevec, kis, mošt in vino.

Servis biciklov

Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc

Krepki fantje iz Gavc in Velikega vrha so se predstavili s pripravo kurjave za zimo, kar je vešče prikazal. V Skornem gotovo še pripravljajo steljo za štalo na ročnem slamorezniku, kar je s prikazom potrdila skupina z močnim. Krajani iz Slatine so čistili in spletali česen, a je vonj po domači mesno-zelenjavni župi z domačimi rezanci iz kuhinjehitro prevladal. Rečičankapa je le za pristen dogodek odprla servis za stare bicikle in hitra popravila domačega orodja. Vmes je dišalo po kuhi slivovk, kar je obvladal njen sosed. S stopnjevanjem vzdušja so se predstavili še obiskovalci treh vasi z imeni Šmartno. Zapele so gostje iz Šmartna iz pri Cerkljah na Gorenjskem, nato pa so veselje ob srečanju delili še udeleženci iz Šmartna pod Šmarno goro in Šmartna v Tuhinjski dolini. Na oder je zatem stopila skupina vinogradnikov z odhajajočim županom, predsednico društva vinogradnikovter znanim kulturnikom in poznavalcem žlahtne brajdice, ovtarjem potomke najstarejše trte na svetu z Lenta,. Izdelovalec sodovpa je z brezovo metlo že ponudil zadnje prezračenje mošta, ki je prestalo ocene za letošnjo odlično vinsko kapljico. Škof sveti Martin je nato blagoslovil mlado vino Šmarškega vinorodnega okoliša. Med prvo zdravico je zaželel dobro počutje ter razsodnost pri uživanju zapeljive kapljice, ki nam jo je poslal sam Oni od zgoraj, da bi preizkušal zdravo pamet nas tu spodaj.

Že dvakratna zmagovalka v ocenjevanju vin članov domačega DVŠ je še v tretje prevzela naslov kletarke leta, to je Mojca Praprotnik, kletarka v Primožičevi kleti in vrla predsednica izjemno aktivnega društva. Lanski kletar leta Anže Podgoršek ji je predal prehodni simbolični ključ kleti, tajnik vinogradniškega društva in ožje ekipe s 130 člani Alojzij Slemenšek priznanje z vsemi ocenami, meritvami in izračuni treh zmagovitih vin (traminec, kerner, modra frankinja). Prejemnica je za zaključek dahnila le še: »Hvala, veseli in ponosni smo lahko, da je komisija za občinske nagrade Šmartna ob Paki DV Šmartno prisodila najvišje priznanje za leto 2026, grb občine, ob 30-letnici uspešnega delovanja.« Priznanje so prejeli v sredo,11. novembra, na slovesni podelitvi.

Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc

Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc

Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc

Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc

Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc

Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc

Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc