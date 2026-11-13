  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SVETI MARTIN

Mošt so prezračili z brezovo metlo (FOTO)

Prikazovalci domačih običajev so spletali česen, popravljali orodje in veselo nazdravljali.
Strmšek in Fužir sta ga prehitro izpraznila. FOTO: Jože Miklavc

Strmšek in Fužir sta ga prehitro izpraznila. FOTO: Jože Miklavc

Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc

Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc

Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc

Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc

Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc

Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc

Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc

Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc

Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc

Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc

Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc

Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc

Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc

Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc

En glažek za Andreja je zvrnila njegova vila Mirjam. FOTO: Jože Miklavc

En glažek za Andreja je zvrnila njegova vila Mirjam. FOTO: Jože Miklavc

Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc

Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc

Strmšek in Fužir sta ga prehitro izpraznila. FOTO: Jože Miklavc
Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc
Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc
Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc
Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc
Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc
Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc
Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc
En glažek za Andreja je zvrnila njegova vila Mirjam. FOTO: Jože Miklavc
Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc
Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 13. 11. 2026 | 05:42
5:01
A+A-

Okrog praznika svetega Martina se je v vinogradniški dolini Šmartno ob sotočju Savinje in Pake letos zvrstilo kar precej pomembnih mejnikov: 770 let od prve omembe kraja Šmartno ob Paki, ki je dobil ime po cerkvi sv. Martina in reki Paki, 35 organiziranih martinovanj, 31 let občinskega praznovanja in 30 let delovanja Društva vinogradnikov ŠP, ki je bilo že od začetka nosilec osrednjega praznovanja mladega vina. Tradicijo poganja poseben zanos, ki povezuje domala vse krajane, še posebno vinogradnike, kulturnike, turistične privržence, planince, celo gledališčnike iz vseh osmih zaselkov, vaških skupnosti.

Tudi celjski grofje

Praznično je bilo že minulo soboto s planinskim pohodom po Martinovi poti, sredi Šmartna pa ustvarjalno v okviru Martinove likovne kolonije, na kateri je sodelovalo kar 20 slikarjev in tri kiparke, oblikovalke gline. Zgodaj popoldne so bogato obložene stojnice Martinove kmečke tržnice ponujale izbrane dobrote in rokodelske mojstrovine ter pridelke iz narave. Člani vinogradniškega društva so za nekaj dni odprli vinski hram, kjer se je dogajala spontana Martinova tribuna. Sredi popoldneva so v zavetrju šotora v Martinovi vasi organizirali Otroško martinovanje z množično udeležbo mladih družin, ki so uživale v kulturnem in zabavnem programu. Ta po svoje oživlja vinogradniško izročilo, obenem pa ponuja priložnost za srečevanje in druženje tudi s šolsko mladino in nadarjenimi mladimi glasbeniki ob zgodbah, glasbi in plesu, ki ga je izvedla OŠ bratov Letonje z vodjo Blanko Rotovnik ter sodelavci.

Zapeljivo kapljico nam je poslal Oni od zgoraj, da bi preizkušal zdravo pamet nas tu spodaj.

Okrog osrednjega prizorišča so takoj za tem zaživele slikovite skupine prikazovalcev domačih običajev vaških skupnosti Šmartnega in Rečice, Slatine in Paške vasi, Skornega, Gavc, Velikega ter Malega Vrha. Ti so se kar kosali v izvirnosti in obujanju starih običajev, uporabe nekdanjega orodja ter prikazu kmečkih, gozdarskih in obrtnih del. V prijetnem vzdušju, ki so ga pričarale posamezne skupine, je zadišalo po domačih dobrotah, zeliščnih in drugih napitkih ter ponudbi dobrodošlice. Šmartno so obiskali celjski grofje v spremstvu Metke Šprahman in stari lovski grad Packenstein, znan kot lovski turn. Miro Goričnik je mojster pletenja iz šibja, predstavil je opletanje velike steklenice za sadjevec, kis, mošt in vino.

Servis biciklov

Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc
Sveti Martin, tako od blizu! FOTO: Jože Miklavc
Krepki fantje iz Gavc in Velikega vrha so se predstavili s pripravo kurjave za zimo, kar je vešče prikazal Marko Tuk. V Skornem gotovo še pripravljajo steljo za štalo na ročnem slamorezniku, kar je s prikazom potrdila skupina z močnim Žigom Gorjupom. Krajani iz Slatine so čistili in spletali česen, a je vonj po domači mesno-zelenjavni župi z domačimi rezanci iz kuhinje Majde Drev Kumar hitro prevladal. Rečičanka Metka Kos Lemež pa je le za pristen dogodek odprla servis za stare bicikle in hitra popravila domačega orodja. Vmes je dišalo po kuhi slivovk, kar je obvladal njen sosed. S stopnjevanjem vzdušja so se predstavili še obiskovalci treh vasi z imeni Šmartno. Zapele so gostje iz Šmartna iz pri Cerkljah na Gorenjskem, nato pa so veselje ob srečanju delili še udeleženci iz Šmartna pod Šmarno goro in Šmartna v Tuhinjski dolini. Na oder je zatem stopila skupina vinogradnikov z odhajajočim županom Jankom Kopušarjem, predsednico društva vinogradnikov Mojco Praprotnik ter znanim kulturnikom in poznavalcem žlahtne brajdice, ovtarjem potomke najstarejše trte na svetu z Lenta, Francem Fužirjem. Izdelovalec sodov Florjan Strmšek - Cveto pa je z brezovo metlo že ponudil zadnje prezračenje mošta, ki je prestalo ocene za letošnjo odlično vinsko kapljico. Škof sveti Martin je nato blagoslovil mlado vino Šmarškega vinorodnega okoliša. Med prvo zdravico je zaželel dobro počutje ter razsodnost pri uživanju zapeljive kapljice, ki nam jo je poslal sam Oni od zgoraj, da bi preizkušal zdravo pamet nas tu spodaj.

Že dvakratna zmagovalka v ocenjevanju vin članov domačega DVŠ je še v tretje prevzela naslov kletarke leta, to je Mojca Praprotnik, kletarka v Primožičevi kleti in vrla predsednica izjemno aktivnega društva. Lanski kletar leta Anže Podgoršek ji je predal prehodni simbolični ključ kleti, tajnik vinogradniškega društva in ožje ekipe s 130 člani Alojzij Slemenšek priznanje z vsemi ocenami, meritvami in izračuni treh zmagovitih vin (traminec, kerner, modra frankinja). Prejemnica je za zaključek dahnila le še: »Hvala, veseli in ponosni smo lahko, da je komisija za občinske nagrade Šmartna ob Paki DV Šmartno prisodila najvišje priznanje za leto 2026, grb občine, ob 30-letnici uspešnega delovanja.« Priznanje so prejeli v sredo,11. novembra, na slovesni podelitvi.

Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc
Čestitke kletarki leta Mojci Praprotnik FOTO: Jože Miklavc

Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc
Žiga Gorjup je zmagovalec predstavitev starih kmečkih del na slamoreznici. FOTO: Jože Miklavc

Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc
Zapele so Šmarčanke izpod Šmarne gore. FOTO: Jože Miklavc

Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc
Ples in igra otrok na Otroškem martinovanju FOTO: Jože Miklavc

Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc
Slastno je vabila pečena gos. FOTO: Jože Miklavc

Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc
Rečičani so kuhali in trebili česen. FOTO: Jože Miklavc

Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc
Ovtar Fužir je predstavil kletarko leta. FOTO: Jože Miklavc

Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc
Prehodni ključ kletarja leta FOTO: Jože Miklavc

En glažek za Andreja je zvrnila njegova vila Mirjam. FOTO: Jože Miklavc
En glažek za Andreja je zvrnila njegova vila Mirjam. FOTO: Jože Miklavc

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

martinovomartinovanjeobičajipraznovanjeŠmartno ob Pakitradicijavinomost
ZADNJE NOVICE
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Konec novembra prinaša velike preizkušnje za tri astrološke znake

Pazijo naj se napačnih ljudi in prenagljenih odločitev.
13. 11. 2026 | 06:00
05:42
Novice  |  Slovenija
SVETI MARTIN

Mošt so prezračili z brezovo metlo (FOTO)

Prikazovalci domačih običajev so spletali česen, popravljali orodje in veselo nazdravljali.
Jože Miklavc13. 11. 2026 | 05:42
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
RAČJE SELO

Andrej hudo ranjen zbežal medvedu, pred zverjo bežal tudi drugi vaščan: »V gozdu imam kamero«

Lovci so včeraj povečali prisotnost na terenu, mogoč odstrel medveda.
Drago Perko13. 11. 2026 | 05:00
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Četverec brez krmarja

Podobno, a ne enako ...
Marko Kočevar12. 11. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Simone Fajfar: Presenečenje

Ne spomnim se, da bi podobne zloženke o nevarnostih klopov najdevala tudi v naših turističnih pisarnah.
Simona Fajfar12. 11. 2026 | 22:25
21:25
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Teyano Taylor, Sophie Thatcher in Lawa Roacha.
12. 11. 2026 | 21:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Svet
RAČUNI

Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času, izračunava, kdaj je najbolje polniti ali prazniti baterijo, spremlja borzne cene električne energije in se odzivana spremembe na trgu.
5. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
TRADICIJA

Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe, ko podjetje iz regionalno prepoznavne živilske družbe raste v vse bolj mednarodno usmerjeno skupino.
10. 11. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO

Glavni vodni park v prestolnici zasijal v novi podobi

Prenovljena recepcija in garderobe prinašajo sodobnejšo ureditev ter prijetnejšo uporabniško izkušnjo.
28. 10. 2026 | 08:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
GLASBA

V Ljubljano prihajajo filmske legende

Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
Promo Slovenske novice12. 11. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Svet
VEČ KOT 130 DRŽAV

V Beograd prihaja ves svet: dogodek bi lahko spremenil podobo mesta

Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo Beograd gostil prvo specializirano razstavo v regiji Zahodni Balkan. Na Expu 2027 Beograd se bo zbralo več kot 140 mednarodnih udeležencev, v 93 dneh pa pričakujejo več kot štiri milijone obiskov in približno 8000 dogodkov s področja kulture, športa, glasbe, izobraževanja, inovacij in gospodarstva.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki