POSKRBIMO ZA VARNOST

Motociklizem: med svobodo in odgovornostjo

Motociklistična sezona se še ni dobro začela, a ceste so že zahtevale svoj krvavi davek. Za svojo varnost na cesti lahko največ postorimo kar motoristi sami.
Inštruktorji priporočajo, da motoristi prve kilometre leta nabirajo počasi. FOTO: Honda
Blaž Kondža
 23. 4. 2026 | 07:32
2:51
A+A-

Vreme je letos poskrbelo, da so se motoristi na ceste vrnili prej kot običajno. Sonce, suhe ceste in občutek svobode ustvarijo vtis, da je sezona že v polnem zamahu. Prav tu se skriva past. Inštruktor varne vožnje pri AMZS Vojko Safran opozarja, da motoristi po zimskem premoru pogosto nimajo pravega občutka za motor, hkrati pa drugi udeleženci še niso vajeni njihove prisotnosti.

Življenjska doba čelade je po priporočilih proizvajalcev 5 let.

To se na cesti pokaže zelo konkretno. Pri zaviranju, pri katerem je odločilen občutek za oprijem. Pri izbiri linije, pri čemer napačna odločitev pomeni slabši izhod iz ovinka. In pri pogledu, ki določa smer vožnje. Če je pogled prekratek, zmanjka časa za reakcijo. Če je usmerjen pravilno, omogoča tekočo in varno vožnjo. Zato inštruktorji, kot je Safran, priporočajo, da motoristi prve kilometre leta nabirajo počasi in se, če je le mogoče, udeležijo delavnic varne vožnje.

Brezhibnost motocikla in opreme

Dotrajana oblačila in zaščitni elementi ne zagotavljajo več primerne zaščite in jih je treba zamenjati. FOTO: Manu Vega/Getty Images
Tehnično brezhiben motocikel je osnova varne vožnje, zato pred vsako potjo preverimo tlak v pnevmatikah ter delovanje zavor in svetlobnih teles. Poskrbimo tudi, da motocikel servisiramo, kot priporoča proizvajalec. Prav tako ne pozabimo preveriti stanja zaščitne opreme, torej motoristične jakne, hlač, rokavic, škornjev in čelade. Dotrajana oblačila in zaščitni elementi ne zagotavljajo več primerne zaščite in jih je treba zamenjati. To še posebno velja za čelado, katere življenjska doba je po priporočilih proizvajalcev 5 let. »Za izbiro in nakup čelade si vzemimo dovolj časa,« priporoča Boris Kompare, poznavalec čelad in direktor podjetja Compaco, ki zastopa znamko čelad Nolan. Opozori še, da tudi manjši udarec lahko vpliva na njeno strukturo, zato jo je ob vsakem sumu poškodb treba zamenjati.

Motoristična oblačila so danes tehnično dovršena, a njihova vloga ostaja jasna. »Trendi še naprej ostajajo v enduro oziroma casual slogu, saj se vse več motoristov obrača k trendu vsakodnevnih oblačil. Večina teh je konstruirana tako, da so uporabna tudi v prostem času,« pove Jože Šparovec, namestnik direktorja programa motociklizem pri AS Domžale Moto center. Dodaja, da za motoristična potovanja ostaja prava izbira klasična ali enduro jakna s pripadajočimi motorističnimi hlačami.

