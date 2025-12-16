Motoristka z mojstrskim certifikatom: Suzana je kmetica, kovinarka, pevka in kraljica medenjakov (FOTO)

V Občini Tabor že od leta 2002 deluje Društvo žena in deklet. Združuje več kot 30 članic, ki s svojim delom bogatijo lokalno skupnost. Njihovo poslanstvo so povezovanje, izobraževanje in ohranjanje tradicionalnih spretnosti, ki so del bogate slovenske dediščine. Sodelujejo na različnih prireditvah v občini in zunaj nje ter s ponosom predstavljajo svoje znanje. V tem prazničnem času so organizirale tudi delavnico peke medenjakov in izdelovanje adventnih venčkov ter drugega okrasja.

34 let že živi v hribih.

Struži, rezka, vrta

Kot nam je povedala predsednica društva Marinka Nemivšek, se ukvarjajo s kulinariko ter tudi izdelavo rož iz krep papirja in cvetnih butar, ki so del slovenske kulturne dediščine. Njihove stvaritve krasijo lokalne prireditve in praznične dogodke, znanje pa z veseljem delijo z vsemi, ki jih to zanima. Namen tokratne delavnice je bila predstavitev umetnosti ustvarjanja iz medenega testa, kar v naših krajih ni toliko znano. V svojo družbo so povabile Suzano Šumah iz Mežice na Koroškem, ki je letos v Pragi prejela certifikat Mojstrica medenjakov. Sicer pa je to njena ljubiteljska dejavnost, saj imajo v hribih nad Mežico kmetijo in kovinarsko delavnico, v kateri veliko pomaga. »Stružim, rezkam, vrtam, režem navoje … Pridružil se nama je srednji sin, ki bo po moževi upokojitvi prevzel kmetijo in posel,« med drugim pove 53-letna Suzana, ki je zelo zaposlena, saj je tudi članica Občinskega sveta Občine Mežica in predsednica Komisije za kmetijstvo in gozdarstvo ter članica Odbora za komunalne zadeve, varstvo okolja in urejanje prostora. Poleg tega je predsednica Mešanega pevskega zbora Rožnik, predsednica Društva kmetic Mežiške doline in članica Upravnega odbora Zveze kmetic Slovenije. Če ji čas dopušča, pa še motoristka.

Njena delavnica je pritegnila številne ljubitelje umetnosti in božičnega okrasja.

Iz Mežice je prišla v goste v Tabor.

»Zdaj že tri leta na delavnicah in tečajih učim druge in z veseljem predajam svoje znanje naprej.«

Znanje prenaša naprej

»Od nekdaj rada pečem in pred nekaj leti sem prek družbenih omrežij odkrila čudovito okrašene medenjake. In sem se odločila, da poskusim tudi sama narediti kaj takšnega. Poiskala sem fotografije in videoposnetke na to temo, se včlanila v ameriške in češke skupine na Facebooku in začela. Nekako mi je vse lepo uspevalo. Vsak naslednji medenjak, ki sem ga okrasila, je bil lepši. Zdaj pa že tri leta na delavnicah in tečajih učim druge in z veseljem predajam svoje znanje naprej. Izobražujem pa se še vedno. Predlanskim sem bila na enodnevni delavnici v Pragi, letos julija pa deset dni v Jičinu na Češkem, kjer sem se učila pri mojstrici in ustanoviteljici 1. šole medenjakov na Češkem. S ponosom lahko povem, da sem po izpitni nalogi, ki je obsegala praktični in teoretični del, prejela certifikat Mojstrica medenjakov, ki mi je dal potrditev, da delam dobro in da lahko znanje prenašam na druge kot danes tukaj v Taboru,« z zadovoljstvom na obrazu pove Suzana, ki nam je še razkrila, da je otroštvo preživela v bloku in da se je pri 18 letih preselila k zdajšnjemu možu na hribovsko kmetijo, kjer živi že 34 let. Ima tri odrasle otroke in je babica dvema vnučkoma.

Delavnica je bila več kot uspešna.

Medenjaki kraljujejo med božičnim pecivom.

Ob koncu delavnice, ko nam je zaupala recept in postopek izdelave medenjakov, nam je še povedala: »Bliža se božič. V predbožičnem času vse diši po keksih in začimbah, med katerimi pa kraljujejo medenjaki. Tako po okusu kot tudi po vonju. Zaupala vam bom recept za odlične medenjake iz svoje zbirke. Ni sicer tisti, ki ga dobite, če se udeležite katere izmed mojih delavnic, a verjemite, ta prav nič ne zaostaja.«