Movember: brki za moško zdravje

November je že od leta 2003 namenjen opozarjanju moških na njihovo zdravje. Takrat so v Avstraliji začeli gibanje Movember, in sicer z idejo zbrati nekaj prijateljev, da si pustijo rasti brke, in začeti resen pogovor o zdravju moških, o katerem takrat nihče drug ni govoril. Danes se je ideja razvila v globalno gibanje za zdravje moških, so zapisali na spletni strani gibanja. Trenutno je v ospredju poziv Make a Growmitment. Gre za besedno igro iz angleških besed grow (rasti oziroma pustiti rasti brke) in commitment (zaveza). Torej, zaveži se, da boš nekaj naredil za zdravje moških. Sodelovanje lahko pomeni puščanje brkov, gibanje, organizacijo dogodka ali zbiranje donacij.

Člane gibanja po vsem svetu združuje dejstvo, da moški še vedno umirajo v povprečju pet let prej kot ženske, predvsem zaradi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti in zdraviti. V okviru gibanja si prizadevajo za konkretne spremembe in financirajo programe, usmerjene k duševnemu zdravju, preprečevanju samomorov, raka prostate in raka mod, so pojasnili. Cilj gibanja je preprečevanje raka prostate in mod ter do leta 2030 zmanjšati stopnjo samomorov med moškimi za 25 odstotkov. Gibanje Movember si prav tako prizadeva za ustrezno usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki skrbijo za moške.

V Sloveniji poteka raziskava PRO-PETER, ki je namenjena pripravi strokovnih podlag za državni presejalni program PETER.

Rak prostate je, vsak kar se tiče Slovenije, še vedno najpogostejši rak, če ne štejemo nemelanomskega kožnega raka. Največja težava pri tem raku je, da ga je na začetku zelo težko prepoznati. Če moški že obiščejo zdravnika, to storijo zaradi nekaterih sprememb, kot so pogostejše uriniranje, zlasti ponoči, šibkejši curek urina, težave pri začetku uriniranja in občutek, da se mehur ni povsem izpraznil. Pri zgodnjem odkrivanju raka prostate se uporablja krvni test PSA. Če je njegova vrednost povišana, to lahko opozarja na povečano tveganje za raka, a diagnoze še ne potrjuje. PSA se lahko zviša tudi zaradi benignega povečanja prostate ali vnetja, medtem ko nižja vrednost bolezni ne izključuje popolnoma.

Ne bojte se obiska zdravnika. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Daj kri tudi zase

V Sloveniji trenutno poteka raziskava Pro-Peter, ki je namenjena pripravi strokovnih podlag za državni presejalni program Peter. Vodi jo ljubljanski onkološki inštitut, sodelovanje v njej pa je prostovoljno. Pri vsakem moškem, ki se odloči za sodelovanje v raziskavi, je začetna preiskava določitev vrednosti PSA. Ob ugotovljenem povečanem tveganju sledijo dodatne radiološke in urološke preiskave, po potrebi tudi zdravljenje. Z raziskavo Pro-Peter preverjajo, kako v Sloveniji uvesti organizirano presejanje za raka prostate, podobno kot že potekajo presejalni programi Zora, Dora in Svit.

Moški umirajo v povprečju pet let prej kot ženske, predvsem zaradi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti in zdraviti.

Ob mesecu ozaveščanja o zdravju moških bodo društvo OnkoMan in partnerji predstavili pobudo Daj kri tudi zase. V ospredje postavljajo moške, starejše od 50 let, med njimi številne krvodajalce, ki redno pomagajo reševati življenja. Tokrat jih želijo spodbuditi, da enako odgovorno poskrbijo tudi za svoje zdravje, so sporočili. Dogodek bodo izvedli danes v Ljubljani, kjer bodo skozi osebne zgodbe in pogovori s strokovnjaki odkrito, brez zadrege in ovinkarjenja spregovorili o skrbi zase, ki prepogosto pristane na seznamu »bom že jutri«. Po srečanju bo za zainteresirane moške nad 50 let na voljo brezplačno testiranje PSA z odvzemom krvi, so dodali.

Movember tek, ki velja za najbolj brkati tek v Sloveniji, bo v središču prestolnice v soboto, 28. novembra. Zbor udeležencev je ob 10.30 na Prešernovem trgu, kjer si tekači, če jih nimajo, brke nalepijo in oblečejo Movembrove majice, start je ob 11. uri. Tek na približno 8 km ni tekmovalen. Kot pravijo organizatorji, gre za dobrodelno druženje v podporo gibanju Movember, ki ozavešča o zdravju moških. Organizira ga Pulz šport.