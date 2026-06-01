Mož Iris Mulej s herojskim dejanjem rešil življenji majhnih otrok: Iris nam je povedala, kaj se je dogajalo

Portal vijesti.me je v soboto poročal o reševanju dveh dečkov, starih sedem in deset let, ki sta se utapljala v Budvi, 40 metrov od obale. Kot so na portalu izvedeli od očividcev, je mlajši fant padel s SUP deske, na kateri je bil tudi desetletnik. Starejši deček je nato želel mlajšega izvleči, a ga je ta povlekel in oba sta se začela utapljati. K sreči to ni ostalo neopaženo. Kot so zapisali, ju je rešil Admir Barčić, ki je hitro priplaval do njiju, nato pa z njima prišel do obale. Barčić je sicer mož ene najuspešnejših slovenskih manekenk Iris Mulej. Po tem dogodku smo se obrnili na Iris, ki nam je podala še nekaj dodatnih informacij o reševanju.

Plaval z njima hrbtno

Reševanje ni bilo enostavno. »Od panike sta se ga prijela in sta ga začela zelo vleči dol. Začela sta še njega tunkati in še on je začel hlastati za zrakom, ampak je zbral vso moč,« nam je dejala. Pri reševanju je moral ubrati posebno tehniko, da ju je lahko spravil do obale. »Vrgel ju je, enega z eno roko, drugega z drugo, na vsako stran njegovih prsi in nato je z njima plaval hrbtno,« je nadaljevala Iris. Ko je z otrokoma prišel iz vode, ju je dal na plažo, nakar so prišli reševalci in ju pregledali. K sreči sta bila izven smrtne nevarnosti.

Kot nam je zaupala Iris, se je Admir med reševanjem zavedal, da ga gledata njegova otroka, ki sta bila takrat na plaži, in seveda si ni želel, da bi se zgodila še kakšna hujša nesreča. K sreči se ni, in kot nam je povedala, sta bila po reševanju na očeta zelo ponosna.

Iris, ki je v preteklosti na Instagramu že pisala o reševanju iz vode, je poudarila, da se utapljanje navadno dogaja po tiho. Omenila je tudi, da je dobro, da se za otroke izbere kopalke, ki so močnih in živih barv. Na ta način so bolj vidni, če se utapljajo.