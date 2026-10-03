Jože Možina brutalno nad Rosvito Pesek in svojim delodajalcem: »Če imaš take prijatelje, niti ne rabiš sovražnikov«

Novinar in zgodovinar Jože Možina se je po nadaljevanju sodnega postopka proti Svetlani Makarovič ostro odzval na poročanje nekaterih medijev, med njimi tudi RTV Slovenija. Očita jim, da so o dogajanju poročali nepopolno in da so izpustili njegove ključne argumente ter najostrejše izraze, ki mu jih je Makarovičeva namenila v besedilu, zaradi katerega jo toži.

Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je v petek nadaljevala odškodninska tožba, v kateri Možina od Makarovičeve zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. Spor izvira iz besedila oziroma pesmi Utrip laži, ki jo je Makarovičeva leta 2022 prebrala na protestnem shodu. Možina zatrjuje, da je šlo za osebne žalitve in poseg v njegovo čast, Makarovičeva pa vztraja, da je šlo za politično satiro in umetniško izražanje. Narok se je končal brez sodbe, njen odvetnik pa je predlagal izločitev sodnice.

Možina: Moji argumenti so bili zamolčani

Po obravnavi se je Možina oglasil na omrežju X. Medije je obtožil, da o sojenju ne poročajo celovito, posebej pa je izpostavil informativni program RTV Slovenija in oddajo Odmevi.

»Pohvalno, da so omenili nov napad Makarovičeve na novinarko, povsem pa so zamolčali moje argumente o zavlačevanju,« je med drugim zapisal. Po njegovih besedah je še posebej nenavadno, da je po njegovem nepopolno poročala prav televizija, na kateri dela in zaradi katere oddaj je, kot trdi, postal tarča Makarovičeve.

Zmoti ga je tudi poročanje novinarke Rosvite Pesek. Možina trdi, da je Makarovičevi pripisala milejšo žalitev, ki je ta po njegovih navedbah sploh ni izrekla, medtem ko so bili drugi izrazi, zaradi katerih je sprožil postopek, izpuščeni. Med njimi je navedel izraze »svinja«, »izdajalec« in »zmene« ter besede »jezik za zobe«.

Sodni spor med Možino in Makarovičevo medtem še ni končan. Po predlogu za izločitev sodnice bo treba najprej razrešiti to procesno vprašanje, šele nato se lahko postopek nadaljuje.