OBA ZASLIŠANA

Možina in Makarovič stopila pred sodnika, umetnica ni izključila sodne poti vse do Evropskega sodišča

Spor je nastal zaradi satirične pesmi Utrip laži. Predvidoma se bo glavna obravnava pred sodiščem nadaljevala marca prihodnje leto.
Svetlana Makarovič FOTO: Blaž Samec
Svetlana Makarovič FOTO: Blaž Samec
STA, M. J.
 12. 12. 2025 | 17:00
3:40
A+A-

V tožbi novinarja in zgodovinarja Jožeta Možine proti umetnici Svetlani Makarovič zaradi satirične pesmi Utrip laži sta bila danes pred okrajnim sodiščem v Ljubljani zaslišana tako tožnik kot toženka. Oba sta vztrajala pri svojih stališčih. Predvidoma se bo glavna obravnava pred sodiščem nadaljevala marca prihodnje leto. Možina v tožbi Makarovič očita prekoračitev pravice do časti in dobrega imena, podal je tudi zahtevo za opravičilo, objavo sodbe in plačilo 2000 evrov odškodnine. Makarovič je v satirični pesmi Utrip laži Možino zaradi njegovega prikaza dogajanja v Dražgošah med drugo svetovno vojno v tedenski oddaji TV Slovenija Utrip med drugim primerjala z lažnivcem, hlapcem vlade in izdajalcem.

Možina je med današnjim zaslišanjem menil, da je v tedenski oddaji Utrip TV Slovenija 15. januarja 2022 prikazal zgodovinska dejstva, ki jih ni mogoče ovreči, sicer pa, da ima sam spoštljiv odnos do vsega, tudi do partizanskega boja in enak odnos do žrtev vseh treh totalitarizmov. Po oddaji Utrip je Makarovič na petkovem protivladnem protestu 21. januarja 2022 prebrala pesem Utrip laži, ki za Možino, kot je danes povedal, ni satira, je pa zaradi nje bil osebno prizadet in mu je povzročila duševno trpljenje. Utrip laži je zanj tudi napad na njegovo profesionalnost. Na vprašanje obrambe o njegovem nazoru, je odgovoril, da se zavzema za vrednote slovenske pomladi in se ne opredeljuje levo ali desno in ni član nobene politične stranke.

Tožbo razume kot zastraševanje s stališča moči

Makarovič je v odgovoru na vprašanje sodnice o okoliščinah nastanka besedila pesmi Utrip laži povedala, da je pesem nastala iz ogorčenja, saj se je sama vedno zavzemala za spoštovanje partizanskega boja. Kot je še pojasnila, se sama s satiro ukvarja že vse od 70. let minulega stoletja in dodala, da je bila nevralgična točka zaradi satire tudi že za prejšnjo oblast. Kot je še povedala, se kot javna oseba in umetnica čuti dolžna reagirati na to, kar je narobe in nečastno in Možino tudi označila za simptom sovraštva do rdeče zvezde. Tožbo Možine tudi razume kot zastraševanje s stališča moči. Dodala je še, da je njeno orožje lahko samo verz, pesem Utrip laži pa je napisala kot protest na tedanje splošne družbeno-politične razmere v Sloveniji in ni napad na Možino osebno.

Odvetnik Makarovič David Sluga je med današnjo obravnavo večkrat opozoril, da njegova 86-letna stranka slabo sliši, zato je sodnica dovolila, da se bo Makarovič še naknadno pisno seznanila z današnjo izpovedjo Možine ter ji bo omogočeno dodatno zaslišanje. Sluga je tudi večkrat opozoril na domnevno pristranskost sodnice, kar je slednja odločno zavrnila in ga tudi spomnila, da lahko predlaga njeno izločitev, česar pa Sluga ni storil.

Po zaslišanju je Možina v izjavi za medije izrazil pričakovanje, da se bo njegova tožba končala z obsodbo Makarovič, saj bi v nasprotnem primeru, kot je opozoril, to lahko bil uvod v verbalno in fizično nasilje, ki bosta družbo pripeljala v popolni kaos. Makarovič je v izjavi za medije povedala, da je z današnjim zaslišanjem zadovoljna, še posebej pa jo veseli, da je lahko javno povedala, zakaj je protestirala proti televizijskemu prispevku Možine v oddaji Utrip. Kot je še dodala, se je pripravljena še naprej boriti za simbol rdeče zvezde in ni izključila sodne poti vse do Evropskega sodišča za človekove pravice. 

