Možnost takšne predaje nezakonitega orožja? Golob jasen: »Živimo v svetu, ki drvi vedno bolj v čudne vode«

VARNOSTNE RAZMERE NA DOLENJSKEM

STA, M. U.
 10. 11. 2025 | 15:25
 10. 11. 2025 | 15:50
Premier Robert Golob je na današnji seji DZ, na kateri na zahtevo tako koalicije kot opozicije razpravljajo o varnostnih razmerah v jugovzhodni Sloveniji, ocenil, da je vlada s predlogom Šutarjevega zakona učinkovito, hitro in odločno odgovorila na razmere.

Sistem 30 let ni dal rezultata, zato so spremembe nujne

Golob je spregovoril o predlogih, ki jih je minuli teden potrdila vlada za zagotovitev večje varnosti na varnostno tveganih območjih. Kot je dejal, so spremembe nujne, da pa dopušča možnost, da v parlamentarnem postopku poslanci najdejo še boljše rešitve.

Razkrit osnutek »Šutarjevega zakona«: kdaj policija v stanovanje brez odredbe, kdaj odvzem otroka mladoletnici?

»Slišim in poslušam tudi opozorila stroke, slišim in poslušam opozorila nevladnih organizacij, pa vendar ne moremo se delati, kot da je vse v redu, ker ni. Ne moremo verjeti, da bo sistem, ki 30 let dokazano ni dal rezultata, sedaj dal rezultat sam od sebe, brez sprememb. Zato so te spremembe nujne,« je dejal Golob.

Sprehodil se je čez predlagane ukrepe zlasti v t. i. Šutarjevem zakonu in strnil, da so ti vezani na povečanje varnosti, učinkovitejšo kaznovalno politiko do prekrškarjev in občutkom nedotakljivosti.

Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Pri ukrepih za zagotavljanje varnosti je izpostavil zlasti ukrepe preventive pred uporabo nezakonitega orožja. »Ne gre za pregon posedovanja orožja in samo zaradi posedovanja vstop v stanovanja ne bo mogoč, bo pa vstop v stanovanje brez odredbe mogoč takrat, ko se bo ocenilo, da obstaja ogroženost zdravja ali življenja, v takem primeru se lahko to orožje zaseže. Ne gre za hišno preiskavo, gre za zaseg orožja,« je dejal Golob. Po njegovih besedah »živimo v svetu, ki drvi vedno bolj v čudne vode, uporaba orožja pa se kaže kot eno od tistih področij, kjer pride do dogodkov s tragičnimi posledicami«.

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Ob tem je napovedal, da bo vlada v najkrajšem možnem času pripravila predlog zakona, na podlagi katerega bodo pozvali k predaji nezakonitega orožja. »Želimo dati vsem priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona tisti, ki posedujejo doma ilegalno orožje, tega lahko izročijo policiji brez pravnih posledic. Na ta način želimo vsem tistim, ki imajo poštene namene, dati priložnost, da se tega orožja znebijo. Po preteku tega obdobja pa bomo pričakovali od policije, da takrat, ko se pojavi zaznava nedovoljene uporabe orožja, deluje učinkovito in predvsem hitro,« je dejal Golob.

Robert Golobdržavni zborzakonodajaorožje»Šutarjev zakon«
