Mreža javno dostopnih defibrilatorjev se širi: novega so namestili pri PGD Lukavci

Društvo AED je v okviru vseslovenske humanitarne akcije tudi letos namenilo finančna sredstva za nakup defibrilatorjev (AED) v različnih slovenskih občinah – med njimi tudi v Občini Križevci. Po lanskoletni postavitvi naprave na Grabah so tokrat novi AED namestili na objektu PGD Lukavci. S tem se je še okrepila mreža javno dostopnih defibrilatorjev v občini.

Napravo je predstavnica društva AED, Maša Verčič, slovesno predala županu Branku Slavincu, ki se je društvu iskreno zahvalil za dragoceno donacijo. »Vsaka naprava AED pomeni večjo možnost preživetja ob nenadnem srčnem zastoju. Želim si, da bi bila uporaba čim redkejša, kadar pa bo potrebna, naj bo rokovanje z njo uspešno in pravočasno – tako, da reši življenje,« je poudaril župan Slavinec.

Društvo AED je v okviru vseslovenske humanitarne akcije tudi letos namenilo finančna sredstva za nakup defibrilatorjev. FOTO: Občina Križevci

Zadovoljstva ni skrival niti predsednik vaškega odbora Lukavci, mag. Branko Belec, ki je spomnil, da so si vaščani za defibrilator prizadevali že dalj časa: »Zdaj se bomo počutili še varneje, saj se zavedamo, da lahko s hitrim ukrepanjem rešimo življenje.«

Prikaz oživljanja

Ob dogodku je Alen Sever iz Centra za krepitev zdravja ZD Ljutomer pripravil prikaz temeljnih postopkov oživljanja. Na demonstracijski lutki je udeležencem pokazal pravilno izvajanje oživljanja in uporabo defibrilatorja, nato pa so lahko postopke preizkusili tudi sami.

Tudi v Lukavcih so veseli nove pridobitve, ki jim lahko reši življenje. FOTO: Občina Križevci

Novi defibrilator v Lukavcih je zdaj del mreže javno dostopnih AED naprav na območju občine Križevci. Poleg Lukavcev so defibrilatorji nameščeni še v Iljaševcih, Kokoričih, Stari Novi vasi, Bučečovcih, Vučji vasi in Grabah – večinoma pri gasilskih domovih, pa tudi pri bankomatu v Križevcih pri Ljutomeru, na bencinskem servisu v Bučečovcih in pri podjetju Cornus d.o.o.

Z desetimi javno dostopnimi AED-ji v občini, ki šteje okoli 3.500 prebivalcev, Križevci in društvo AED pomembno prispevata k večji varnosti krajanov ter krepitvi zavedanja o pomenu hitrega ukrepanja ob srčnem zastoju.

Tudi v Lukavcih so veseli nove pridobitve, ki jim lahko reši življenje. FOTO: Občina Križevci