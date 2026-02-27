Mrtev pes na plakatu Svobode še naprej dviga prah: »To je moralno dno«

»To ni politična kampanja, temveč moralno dno, ki ga ne smemo normalizirati,« so se odzvali v Gibanju Svoboda, potem ko je nekdo na njihov predvolilni plakat na Vrhniki obesil poginulega psa. Policija incident preiskuje. Vrhničane je namreč v sredo okoli 14. ure zgrozil pogled na predvolilni plakat, s katerega je visel kadaver, zgroženi pa so tudi v stranki Roberta Goloba. »V Gibanju Svoboda najostreje obsojamo takšne sprevržene in nečloveške prakse, pri katerih se za politične obračune zlorabljajo celo trupla živali,« so zapisali.

Na dogodek se je na svojem profilu odzval tudi direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev, ki se sprašuje, »ali si res želimo živeti v družbi, kjer se dogajajo takšne grozote? Je to nova normalnost, na katero naj bi se navadili?« Odnos do živali veliko pove o nas samih, koliko sočutja premoremo, koliko spoštovanja do življenja in koliko odgovornosti do sveta, ki ga soustvarjamo, je še zapisal in med drugim dodal, da ne smemo dopustiti, da politika postane izgovor za razčlovečenje.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so z dogodkom seznanjeni. Kraj dogodka so si že ogledali, zdaj pa nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo in zbiranje informacij zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja zoper okolje in naravne dobrine pa tudi morebitnih drugih kaznivih dejanj. Motiv, storilec in okoliščine za zdaj še niso znani.

Na nehumani dogodek se je odzvalo več politikov iz drugih političnih strank, med drugim Meira Hot iz SD, ki je ocenila, da je tokratna kampanja »očitno neizmerno surova in dobiva nove razsežnosti, ki so absolutno neprimerne«. Predsednik Preroda Vladimir Prebilič se je dotaknil zlasti žaljivih zapisov pod objavami stranke na Facebooku: »Se pa kaže trend zelo nespoštljivega komuniciranja in jaz bi si želel, da se to vseeno premakne na drug nivo. Ne morem se znebiti občutka, da včasih to prihaja tudi od kakšne konkurenčne politične stranke.«