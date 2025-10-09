  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZ MURE Z LJUBEZNIJO

Mura: od majhne krojačnice do velike bolečine (FOTO)

Velikana slovenske industrije nihče ni bil sposoben ukrojiti po meri sodobnih poslovnih izzivov.
Kruta realnost FOTO: Blanka Ambruž

Kruta realnost FOTO: Blanka Ambruž

Upravna, nekoč mogočna stavba FOTO: Blanka Ambruž

Upravna, nekoč mogočna stavba FOTO: Blanka Ambruž

Murine obleke je bilo v preteklosti mogoče opaziti na vsakem koraku. FOTO: Andrej Bedek

Murine obleke je bilo v preteklosti mogoče opaziti na vsakem koraku. FOTO: Andrej Bedek

V Muri so se zavedali, da je za ohranitev vrhunske kakovosti tekstilnih izdelkov ključna dobra usposobljenost kadra. FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

V Muri so se zavedali, da je za ohranitev vrhunske kakovosti tekstilnih izdelkov ključna dobra usposobljenost kadra. FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Delo v šivalnici, druga polovica 60. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Delo v šivalnici, druga polovica 60. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Menjava izmene, druga polovica 90. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Menjava izmene, druga polovica 90. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Kolekcija pomlad-poletje 1973 FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Kolekcija pomlad-poletje 1973 FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Razstava bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto. FOTO: Andrej Bedek

Razstava bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto. FOTO: Andrej Bedek

Kruta realnost FOTO: Blanka Ambruž
Upravna, nekoč mogočna stavba FOTO: Blanka Ambruž
Murine obleke je bilo v preteklosti mogoče opaziti na vsakem koraku. FOTO: Andrej Bedek
V Muri so se zavedali, da je za ohranitev vrhunske kakovosti tekstilnih izdelkov ključna dobra usposobljenost kadra. FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Delo v šivalnici, druga polovica 60. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Menjava izmene, druga polovica 90. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Kolekcija pomlad-poletje 1973 FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Razstava bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto. FOTO: Andrej Bedek
Andrej Bedek
 9. 10. 2025 | 13:10
0:14
A+A-

Razstava Iz Mure z ljubeznijo, posvečena 100-letnici enega največjih gospodarskih stebrov Pomurja, nekdanje tekstilne tovarne Mura, iz marsikaterega obiskovalca izbeza številne misli in spomine. Mura je klecnila po tretjem stečaju v letu 2019, a je pustila velikanski pečat v kolektivnem spominu regije.

Moj spomin je tudi, kako se je oče na maturantskem plesu pod žarometi bleščal v suknjiču, v kakršnem je Jure Košir na odprtju zimskih olimpijskih iger v norveškem Lillehammerju ponosno nosil slovensko trobojnico. Pa ta, da si moral ob 22.30 ujeti zadnjega muraša, če nisi želel prenočiti pod vedrim nebom, daleč od toplega doma. Že 1963. so namreč v Muri uredili avtobusni prevoz za delavce. Šlo je za kar posebno avtobusno omrežje, avtobusu se je pogovorno reklo muraš. Tudi plače so bile v Muri lepo urejene: šivilja je še v 80. letih prejšnjega stoletja po zaslužku presegala medicinsko sestro, menda celo učiteljico. Konec 90. let in na prehodu v novo tisočletje pa je šlo vse navzdol. Plače in tovarna. Leta 2009 se je zgodil prvi stečaj.

Dan Mure z zlatniki

Avtorji razstave, ki bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto, so Gordana Šövegeš Lipovšek, Blanka Ambruž, Barbara Lešnik, Iva Lana Lanščak in Marko Bilić. Častna pokroviteljica razstave je predsednica države.

Hudo mi je zaradi tega, kar se je zgodilo z Muro, ker za to ni nihče odgovarjal.

»Naš arhiv hrani približno 170 škatel dokumentov, ki smo jih prejeli po stečaju podjetja. Izbrati smo morali najbolj zanimive in reprezentativne vsebine ter jih celovito predstaviti. Od začetkov pri Janezu in Irmi Cvetič z majhnim krojaškim obratom leta 1925 ter Ludviku Šiftarju in njegovi Tvornici perila leta 1932 prek nacionalizacije in obdobja razcveta do zadnjih let in praznih stavb. Naš cilj je bilo pokazati, da Mura ni bila le tovarna, temveč prostor pripadnosti, ustvarjalnosti in ponosa. Želimo, da se obiskovalci ne spomnijo zgolj grenkega konca, temveč tudi ponosne zgodbe, ki je več kot pol stoletja dajala kruh več kot 6000 ljudem in sooblikovala celotno regijo,« je poudarila Šövegeš Lipovškova.

Datum odprtja razstave, 24. september, ni bil naključje. Vse od leta 1950 je bil to dan Mure, ko so ob obletnici izvolitve prvega delavskega sveta nagrajevali najzaslužnejše delavce – celo z Murinimi zlatniki.

V kolektivni zavesti Pomurcev je Mura tovarna, za katero so se žrtvovale celotne generacije mnogih družin. Bila je najboljša v svoji dejavnosti v tem delu Evrope. S prvim računalnikom IBM v vzhodni Sloveniji, naprednim razvojnim oddelkom, prenosom znanja v tujino. Z izjemnimi modnimi oblikovalci, pronicljivimi delovodji, marljivimi šiviljami. S svojo zdravstveno ambulanto za zaposlene, telovadnico, počitniškimi hišicami na morju za delavce.

Ne služba, poslanstvo

Od Mure je bilo odvisnih na tisoče družin. Tovarna je gradila domove in oblikovala način življenja. Tkala skupnost. Občutek ponosa je bil oprijemljiv. Delati v Muri ni bila le služba – to je bilo poslanstvo.

»V službi smo bili več kot doma. Doma nas niso tako poznali kot v službi. S svojimi otroki nismo mogli biti, ker smo delali ob sobotah in nedeljah. Na koncu daš pol življenja za službo, pa nimaš nič od tega. Me smo imele pripadnost in spoštovanje do firme. Tudi če bi kdaj najraje celo firmo pokopal, smo vsako jutro vstale in šle delat. Dale smo maksimum od sebe. Mura je bila kakovostna firma, to imaš v krvi,« je povedala ena od šivilj. Vedno so predstavljale 80 odstotkov celotne delovne sile.

170

ŠKATEL dokumentov hrani arhiv.

Vzpon in padec Mure morda najbolje, kot so podčrtali avtorji razstave Iz Mure z ljubeznijo, opiše zapis iz kolekcije J. G. Carniolus v katalogu pomlad-poletje 1999: »... vsak dan se boriš, vsak dan kaj dobiš, kaj izgubiš, vsak dan padajo udarci, če ne udariš nazaj, te več ni v tej borbi za denar ali življenje …«

Ko sem si ogledoval razstavo, me je ogovoril eden od starejših obiskovalcev, ki je bil nekoč tudi sam zaposlen v tem tekstilnem gigantu: »Hudo mi je zaradi tega, kar se je zgodilo z Muro, ker za to ni nihče odgovarjal. Ampak, veste, kaj? Murin zimski plašč, čeprav že ponošen in dotrajan, še vedno nosim z velikim, res velikim ponosom.«

Kako je mogoče, da je tovarna s tako močno blagovno znamko in dolgoletno tradicijo propadla? Vprašanje še vedno nima odgovora.

Upravna, nekoč mogočna stavba FOTO: Blanka Ambruž
Upravna, nekoč mogočna stavba FOTO: Blanka Ambruž

Murine obleke je bilo v preteklosti mogoče opaziti na vsakem koraku. FOTO: Andrej Bedek
Murine obleke je bilo v preteklosti mogoče opaziti na vsakem koraku. FOTO: Andrej Bedek

V Muri so se zavedali, da je za ohranitev vrhunske kakovosti tekstilnih izdelkov ključna dobra usposobljenost kadra. FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
V Muri so se zavedali, da je za ohranitev vrhunske kakovosti tekstilnih izdelkov ključna dobra usposobljenost kadra. FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Delo v šivalnici, druga polovica 60. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Delo v šivalnici, druga polovica 60. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Menjava izmene, druga polovica 90. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Menjava izmene, druga polovica 90. let 20. stoletja FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Kolekcija pomlad-poletje 1973 FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor
Kolekcija pomlad-poletje 1973 FOTO: Pokrajinski Arhiv Maribor

Razstava bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto. FOTO: Andrej Bedek
Razstava bo v Enoti za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v Murski Soboti na ogled vsaj eno leto. FOTO: Andrej Bedek

Več iz teme

Murarazstavaoblačilakrojačnica
ZADNJE NOVICE
14:07
Novice  |  Slovenija
SVASTIKA

Koprčane šokiral prizor na otroškem igrišču! Gre za kaznivo dejanje (FOTO)

V krajevni skupnosti Sveti Anton pri Kopru so napovedali namestitev videonadzora v okolici zadružnega doma in igrišča, kjer se mladi pogosto zbirajo.
9. 10. 2025 | 14:07
13:55
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

Država gre v drugi poskus pošiljanja SMS alarmov: pojasnjujejo, kaj bo tokrat drugače

Po septembrskem testiranju sistema SI-Alarm, ko številni uporabniki opozorilnega SMS-a niso prejeli pravočasno, prihaja drugi, ključni preizkus.
9. 10. 2025 | 13:55
13:33
Bulvar  |  Tuji trači
ŠE VEDNO JE NUDIST

Poglejte, kako je danes videti igralec iz Modre lagune

Christopher Atkins, zvezdnik iz Modre lagune, po 45 letih razkriva, da je še vedno nudist, poln energije in brez lepotnih popravkov.
9. 10. 2025 | 13:33
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
KONEC

Cher zapustila 40 let mlajšega partnerja: sklenila je, da je dovolj zabav

Zdi se, da je pevka Cher prekinila razmerje s 40 let mlajšim Alexandrom Edwardsom.
9. 10. 2025 | 13:25
13:18
Novice  |  Slovenija
KAKO KAŽE?

Pripravite se! Vrača se arktični zrak, razkrivamo, kdaj bo v Sloveniji najhladneje

Temperaturni padec v prihodnjem tednu naj bi bil izrazit.
9. 10. 2025 | 13:18
13:10
Novice  |  Slovenija
IZ MURE Z LJUBEZNIJO

Mura: od majhne krojačnice do velike bolečine (FOTO)

Velikana slovenske industrije nihče ni bil sposoben ukrojiti po meri sodobnih poslovnih izzivov.
Andrej Bedek9. 10. 2025 | 13:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki