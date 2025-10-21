Muzej tamburic in prleškega človeka v Pristavi, zanj skrbi družina Pavličič (FOTO)

Za dolgoletno predstavljanje svoje zbirke, ki je močno povezana z življenjem prleškega človeka, je družina Pavličič prejela letošnjo občinsko nagrado, ki jo je v imenu družine ponosno prevzel Rafael Pavličič. Družina Pavličič namreč bdi nad Vinogradniškim in kmečkim muzejem v Pristavi – gre za pomemben del ljutomerske turistične ponudbe.

600 eksponatov je razstavljenih.

Ohranjanje tradicije ter kulturne dediščine je osrednje vodilo delovanja Vinogradniškega in kmečkega muzeja v Pristavi. Družina Pavličič že skoraj četrt stoletja pomembno prispeva k ohranjanju in promociji nesnovne kulturne dediščine. V okviru zasebne muzejske zbirke nadvse skrbno in sistematično predstavlja več kot 300 let tradicije vinogradništva in murskopoljskega kmetovanja, vse to pa omogoča obiskovalcem edinstven vpogled v življenje preteklih generacij.

Kulturni entuziasti

V dveh skrbno urejenih poslopjih je razstavljenih 600 eksponatov. Ogledi, ki potekajo vsak dan, vključujejo tudi nastop tamburaša, poseben poudarek namreč namenjajo tudi ohranjanju tamburaštva. Njihov najmlajši član Rafael vodi več tamburaških skupin ter prireja Malo farkašijado, na kateri nastopajo mladi tamburaši.

V muzeju lahko obiskovalec vidi bogato zbirko stvari, ki so bile povezane z življenjem prleškega človeka. FOTOGRAFIJI: Občina Ljutomer

Muzej vključuje lokalno narečje, ljudske zgodbe in pesmi; slednje izdajajo v sodelovanju s knjižnico in nekaterimi društvi. Zavezani so dostopnosti, in sicer s posebno prilagojenim programom za slepe in slabovidne, ki omogoča otipljivo in pripovedno doživetje kulturne dediščine.

Za svoj prispevek na področju turizma je muzej prejel že kipec štorklje, najvišje priznanje, ki ga podeljuje Pomurska turistična zveza. Muzej je medtem dospel do točke, ko je vpet v razvoj turizma v regiji, predvsem pa deluje kot pomembno kulturno središče lokalne skupnosti.

Ker ga vodi predanost vseh družinskih članov z mladim Rafaelom na čelu, je njihov muzej daleč naokoli znan kot tipičen primer kulturnega entuziazma.

Zbirko dopolnjujejo pristna ljudska glasba ter zanimive pripovedi o Prlekiji, ljudeh, govorici in lokalnih zgodovinskih dogodkih. Obiskovalci se sprehodijo po nekdanjih gospodarskih prostorih kmetije, lahko posedijo na izrezljanih stolih, preizkusijo udobje stare postelje ali pa pomerijo nekdanjo ljudsko nošo. Bolj spretni in muzikalični lahko zaigrajo na tradicionalna ljudska glasbila. V muzeju je tudi pregledna slikovna zbirka Pristava od leta 1445 do danes.

Sprehod po bližnjem travniku je srečanje z naravo, sploh v maju, ko tam cvetijo bele narcise. Člani družine predstavijo rožice in rastje, ki ga drugje skoraj ni več videti, obiskovalce radi popeljejo tudi do vaške kapele. Razširjeni in predhodno naročeni program dopolnijo s kmečko malico, zraven pa ponudijo še pijačo iz njihove domače kleti. Obisk Vinogradniškega in kmečkega muzeja v Pristavi traja najmanj eno uro.