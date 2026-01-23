Muzikante zabavali kurenti in celo trebušna plesalka (FOTO)

V Trnovski vasi v pesniški dolini, v gostišču Siva čaplja, je potekalo letošnje tradicionalno srečanje muzikantov in ljubiteljev glasbe Štajerske, ki so ga pred več leti zasnovali Alfijev glasbeni sopotnik Branko Novak, multiinstrumentalist, velemojster v igranju baritona in izvrsten pevec, ob pomoči harmonikarja Siniše Čeha in legendarnega Alfija Nipiča. Vsi ti so zaslužni za prisrčno glasbeno srečanje, na katero vsako leto povabijo tudi častnega gosta. Lani je bil to pevec Rudi Šantl, letos pa harmonikar Slavko Plut iz Bele krajine, ki je bil mentor generacijam narodnozabavne glasbe in je zaigral na svojo 132 let staro harmoniko.

Nastopili so tudi glasbeni prijatelji iz Avstrije in Hrvaške.

Med gosti so bili tudi nekdanji vodja ansambla Mesečniki, danes gostinec Janez Marolt, legendarni baritonist in vodja Alpskega kvinteta Janez Per, harmonikarski virtuoz Jože Burnik, humorist Vinko Šimek, pa tudi Rudi Maly, izumitelj nagrad Oberkrainer Award in promotor slovenskih muzikantov v Avstriji, moderator avstrijskega radia in TV ORF Bernd Pratter, ter Jess Robin, evropski Neil Diamond, predsednik VÖV, avstrijskega združenja komponistov in tekstopiscev narodnozabavne glasbe, ki ima slovenske korenine, saj je bil njegov dedek doma v Malečniku pri Mariboru. Tokratno srečanje sta popestrila tudi Boštjan Dorič in njegova Brigita, kraljica jodlanja (Jodel Express), ki je zapela v duetu z Alfijem in drugimi muzikanti. Ves večer je bil glasbeno obarvan, pretežno pa smo slišali Avsenikove melodije in napeve Alpskega kvinteta ter Jožeta Burnika. Zaigrali so tudi Alfijevi muzikanti, poleg Novaka še Simon Štelcer, Srečko Kovačič in Primož Kirič.

Vse več udeležencev

Z Burnikovo skladbo Dobro jutro, ki jo je zaigrala godba iz Markovcev, se je srečanje začelo, nadaljevalo pa z nastopi številnih drugih ansamblov in priložnostnih sestavov. Zaigrali so bratje Potočnik, ansambel Natura, pa tudi zmagovalka več harmonikarskih tekmovanj Nika Hojnik iz Vitomarcev, učenka Siniše Čeha, ki je lani na tekmovanju za nagrado Avsenik osvojila zlato priznanje. Nastopili so glasbeni prijatelji iz sosednje Hrvaške in Avstrije Grazer spatzen, da smo v predpustnem času, pa je bilo jasno, ko so iz Destrnika prišli kurenti in popestrili srečanje, katerega sopokrovitelj je bil Zlatko Munda, uveljavljeni izdelovalec harmonik. Večer je soustvarila tudi izvrstna trebušna plesalka Tjaša Vandur, ki ji je družbo delal plesni izzivalec Jože Dajčman.

132 LET je stara Plutova harmonika.

»Število udeležencev vsako leto raste, letos se nas je pri Sivi čaplji zbralo okoli 150, za vrhunsko postrežbo je zaslužen Janko Trinkaus, vodja gostišča, ki je poskrbel za jedačo in pijačo po promocijski ceni. Alfijev sin Dejan Nipič je skrbel za prvovrstni zvok, večer je pomagal kreirati tudi Gregor Lasecky z radia Slovenske gorice,« je najbolj zaslužne pri organizaciji srečanja, ki se je končalo v sobotnih jutranjih urah, omenil Novak, ki je imel ob sebi osemletno hčer Klaro, predstavnico pete generacije muzikantov v družini.

Ansambel Natura FOTO: Mojca Marot

Bratje Potočnik FOTO: Mojca Marot

Jože Burnik, Branko Novak, Janez Per in Vinko Šimek FOTO: Mojca Marot

Pihalna godba Markovci in drugi muzikanti FOTO: Mojca Marot

Primož Kirič in organizator srečanja Branko Novak FOTO: Mojca Marot

Siniša Čeh in Boštjan Dorič FOTO: Mojca Marot

Z godbo sta zapela Alfi in Brigita Vrhovnik Dorič. FOTO: Mojca Marot

Janko Trinkaus, lastnik gostišča Siva čaplja FOTO: Mojca Marot

Izvrsten muzikant Slavko Plut je bil častni gost. FOTO: Mojca Marot