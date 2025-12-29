Muzikanti iz vse Slovenije na shodu: večer, ko je kraljevala harmonika

DOMAČE PESMI

Muzikanti iz vse Slovenije na shodu pri Prešernu preigravali domače pesmi.

Petkov praznični večer, ko smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti, je dobil z množičnim shodom harmonikarjev na ljubljanskem Prešernovem trgu poseben pečat. V centru slovenske prestolnice je odmevala slovenska glasba, ozračje je bilo čustveno, polno topline in ponosa. Ideja Novomeščana Silva Mesojedca, ko ga je v decembru sredi Ljubljane zmotil zvok srbskih trubačev, da bi na državni praznik tu zvenela slovenska glasba, je naletela na velik odziv. Ob šestih popoldne, napovedani uri shoda, je bila gneča tolikšna, da se je bilo skoraj nemogoče premikati. Koliko harmonikarjev se je ...