MNZ Slovencem: Ni jih treba menjati, lahko pa to storite, če želite (FOTO)

1. junija 2026 bodo začeli z izdajo nove, pete generacije obrazcev slovenskih potnih listin. Ob tem na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) poudarjajo, da veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to državljan stori, če želi.

Sledi napredku tehnologije, hkrati je moderniziran tudi dizajn

Potni list je potovalni dokument in dokument za izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika tako doma kot v tujini, zato sta njegova kakovost in zaščita pred ponarejanjem in prenarejanjem izrednega pomena za varnost identitete imetnika. Nova, peta generacija slovenskih potnih listov sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa je moderniziran tudi dizajn. Ta sicer še vedno sledi celostni grafični podobi slovenskih potovalnih dokumentov, s čimer zagotavlja prepoznavnost slovenskega potnega lista v tujini, približal pa se je tudi zadnji različici osebne izkaznice.

Grb na prednji platnici. Stiliziran Triglav in slovensko morje ter reke z mednarodno kodo SVN za Republiko Slovenijo na zadnji platnici. FOTO: Mnz

Oblikovna rešitev novega potnega lista odraža prepoznavne značilnosti Republike Slovenije ter poudarja njeno narodno identiteto, kulturno dediščino in državne simbole. Državna simbola – slovenski grb in besedilo himne – se oblikovno prepletata z motivi slovenske zgodovine, kulture, arhitekture, geografije in narave, ki so hkrati osnova za umestitev številnih varnostnih elementov. Na različnih komponentah (platnice, polikarbonatna podatkovna stran, papirnate vizumske strani) potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov, ki so celostno vključeni v varnostni dizajn dokumenta in medsebojno povezani v enotno vizualno zgodbo. Kombinacija najsodobnejših tehnologij personalizacije zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami.

Primerjava podatkovne strani potnega lista in osebne izkaznice FOTO: Mnz

Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki stoodstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta, so še navedli na MNZ.