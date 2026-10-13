Za pito sta potrebna čas in mir (FOTO)

DOBROTE

V Šmarjeti jih je bilo na ogled in ocenjevanju 76; 10 s slanim nadevom, ostale pa s sladkim.

Tudi letos nas je jesen bogato obdarila s sadjem in drugimi pridelki, iz katerih znajo pridne roke ustvariti izjemne dobrote. Številne med njimi je bilo minuli konec tedna mogoče poskusiti v Šmarjeti, kjer so peki in pekarice dobrote vtkali v pite. Zagnane članice Društva podeželskih žensk Šmarjeta so namreč pripravile že 3. državno ocenjevanje pit iz krhkega testa s sladkim in slanim nadevom. Obiskovalci so pred prireditvijo na razstavi občudovali čudovite pite, po prireditvi pa so se na pogostitvi lahko prepričali o njihovem odličnem okusu. Te tri so dosegle največ točk. FOTO: Tanja Jakše ...