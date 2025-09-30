Na Ajmohtijadi za kuhalnico prijel tudi župan (FOTO)

Ajmohtijada, tekmovanje v pripravi ene od tradicionalnih zasavskih jedi, je kot vsako leto tudi letos zaokrožila tritedensko medobčinsko prireditev Zasavski šporhet. Vsako od treh zaporednih sobot v septembru zadiši po knapovskih jedeh v eni od občin. Začnejo v Hrastniku s pripravo funšterca, nadaljujejo v Trbovljah z grenadirmaršem in zaključijo v Zagorju z ajmohtom. Letos so ga kuhali že petič.

Tekmovanje, na katerem so obiskovalci lahko različne ajmohte tudi okušali, je na zagorskem pristanu potekalo v organizaciji Turističnega društva dediščine in tradicije Podkum in Občine Zagorje ob Savi. Kar 17 ekip je pripravljalo ajmoht na različne načine. Letos je v vrste tekmovalcev privabilo tudi ekipo iz Hrvaške.

Ekipa Občine Zagorje ob Savi z županom Matjažem Švaganom FOTO: Arhiv Občine Zagorje ob Savi

Stojnica VDC Zasavje, polna rastlin FOTO: Roman Turnšek

Obiskovalci so lahko preverili tudi krvni sladkor in tlak.

Za radovedne

Čeprav so okusi in tudi recepti za pripravo knapovske mineštre različni, so obiskovalci v vrsti čakali za pokušino pri vseh stojnicah. Pomembno vlogo pri pokušanju je odigrala tudi radovednost. Na stojnici zagorske občinske uprave sta namreč kot kuharja merila moči tudi dva izmed prvih občinskih mož. Župan Matjaž Švagan je vrtel kuhalnico, podžupan Mitja Adamlje pa je v kotlu mešal sicer malo manj kot prvi občinar, zato pa je to nadoknadil z bdenjem nad dogajanjem v loncu. »Pa prinesel sem nekaj sestavin,« se je pošalil za Slovenske novice.

Zagorski župan Matjaž Švagan je tudi sam poprijel za kuhalnico in pripravil knedle. FOTO: Arhiv Občine Zagorje ob Savi

Nobeden od njiju za štedilnikom na Ajmohtijadi ni bil prvič, je pa obiskovalce vseeno dajala radovednost, kaj in koliko znata postoriti tudi v loncih. Nekaj zaradi radovednosti, nekaj zaradi okusa je občinskega ajmohta za obiskovalce zmanjkalo med prvimi. Ajmohta ni ostalo niti pri drugih tekmovalnih ekipah. Letos je kuharske mojstrovine ocenjevala strokovna ekipa, ki so jo sestavljali Janez Zajc, Janez Drnovšek in Silvo Laznik. Znana zasavska promotorka hrane Marija Čop iz istoimenskega gostišča na Podkumu ni bila med strogimi sodniki, je pa bila glavna organizatorka in tudi povezovalka prireditve. Poleg hrvaške ekipe sta bili med najzanimivejšimi ekipi Društva Koranti Poetovio Ptuj in Zoskoti, slednji so imeli v moštvu celo tekmovalki iz Turčije.

Najmlajši in najstarejši

Tudi letos so izbrali tri najboljše klasične in neklasične ajmohte. V kategoriji slednjih je tretje mesto osvojila ekipa Društva kmetic Izlake, Mlinše, Kolovrat, drugo mesto je pripadlo ekipi MC Zoskoti, zmagovalni ajmoht pa je skuhala ekipa Zasavske Johance. Tretje mesto v kategoriji najokusnejših klasičnih ajmohtov je pripadlo ekipi s Srednje šole Zagorje, drugo mesto ekipi Sončnice, zmagovalni ajmoht pa so tokrat skuhali gostje iz Hrvaške – DVD Karlovec Ludbreški.

Najbolj simpatična ekipa je bila ekipa Društva kmečkih žena in deklet Podkum. FOTO: Arhiv Občine Zagorje ob Savi

Zmagovalci FOTO: Arhiv Občine Zagorje ob Savi

Kuhar je štel rosnih 12, fičko pa častitljivih 70 let.

Društvo kmečkih žena in deklet Podkum je dobilo posebno priznanje za najbolj simpatično ekipo, za najbolj izvirno postrežbo in splošno urejenost so poskrbeli VDC-jevski vaseršpocli, za najbolj izvirno, unikatno in urejeno ekipo pa je bila razglašena ekipa ŠK Tornado. Po mnenju številnih obiskovalcev je bila tokrat najbolj lična stojnica ekipe VDC Zasavje, ki so jo tekmovalci okrasili s cvetjem in začimbami, ki so jih uporabili za ajmoht.

Zoskoti so imeli pomoč iz Turčije. FOTO: Roman Turnšek

Komisija FOTO: Roman Turnšek

Najbolj eminentni oziroma najbolj praktični prihod so imeli tudi letos člani ŠK Tornado. Ti so se namreč kot društvo, v katerem imajo tudi starodobna vozila, na tekmovalno prizorišče pripeljali edini z avtom. Imeli so tudi najmlajšega kuharja ajmohta, ki se je pomeril s konkurenco. Tako so združili najmlajšega in najstarejšega. Kuhar šteje rosnih 12, avto fičko pa častitljivih 70 let.

Tornado z najmlajšim šefom in najstarejšim avtom FOTO: Roman Turnšek

Znana zasavska gostinka Marija Čop je bila nepogrešljiva pri vseh treh kulinaričnih dogodkih. FOTO: Arhiv Občine Zagorje ob Savi

Za kulturni program na prireditvi so poskrbeli Folklorna skupina Trbovlje, rogisti z lesenimi rogovi iz Litije in Pihalni orkester Svea Zagorje, glasba pa je bila tudi letos v rokah didžeja Zupija. Obiskovalci so imeli možnost preveriti svoj krvni sladkor in tlak ter se poskusiti v prvi pomoči, kar je organiziral zagorski Rdeči križ.