Ameriške sankcije za Slovenijo! Podjetje, registrirano v Celju, povezujejo s Hezbolahom

Urad za nadzor nad tujim premoženjem (Ofac), ki deluje v okvirju ministrstva za finance ZDA, je na seznam sankcij zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah in Rusijo uvrstil skupaj 25 posameznikov in podjetij, med njimi tudi podjetje za preprodajo telekomunikacijskih storitev Calllync s sedežem v Celju. Razširjeni seznam večinoma vključuje podjetja iz Libanona in Rusije, poleg slovenskega pa sta od skupaj 16 podjetij in posameznikov zaradi pomoči Hezbolahu navedeni tudi podjetji, registrirani v Kanadi in na Poljskem.

Slovenski register podjetij navaja, da je lastnik podjetja Calllync Telekomunikacijske Storitve d.o.o., ki ima sedež v Celju, Hašem Baha Adin z registriranim naslovom v Bejrutu. Podjetje je po navedbah spletne strani Company Wall leta 2024 ustvarilo 5,6 milijona evrov prihodkov, ima pa le enega zaposlenega. Od februarja več nima bančnega računa v Sloveniji. Calllync naj bi po navedbah ZDA spadal v mrežo podjetij pod vodstvom finančnika Hezbolaha Ala Hasana Hamieha, ki zbirajo denar za šiitsko oboroženo gibanje v Libanonu, ki ga podpira Iran.

»Ti posamezniki in podjetja s sedežem v Libanonu, Siriji, na Poljskem, v Sloveniji, Katarju in Kanadi so bili vključeni v številne gospodarske projekte in naj bi od leta 2020 omogočili preusmeritev več kot 100 milijonov dolarjev. Ta mreža predstavlja ključni vir financiranja za Hezbolah,« piše na spletni strani ameriškega finančnega ministrstva.