Na Bavarskem dvoru z nožem napadli Miho Kordiša in aktiviste (VIDEO)

Dogodek se je zgodil okoli 16.30, ko je skupina članov politične stranke Mi, socialisti! delila letake in se pogovarjala z mimoidočimi. Po njihovih besedah se je neidentificirani moški od zadaj približal enemu izmed aktivistov, ki ga je mimoidoči opozoril, da se mu približuje oseba z nožem. Napadalec naj bi nato z nožem prerezal gumi na kolesu, ki je pripadalo članom ekipe, in zbežal s kraja dogodka. Po incidentu so udeleženci poklicali policijo in primer prijavili na policijski postaji na Trdinovi ulici.

Po njihovih navedbah je policija najprej vzela izjavo ene izmed članic skupine, na kraj dogodka pa sprva ni prišla, čeprav je ta oddaljen približno sto metrov od policijske postaje. Očividci so po njihovih besedah izjave podali šele kasneje na policijski postaji, in sicer več kot uro po dogodku. Policija je postopek zaključila okoli 17.30 in incident obravnavala kot prekršek zaradi poškodovanja tuje lastnine. Če bodo pridobili posnetke nadzornih kamer na Bavarskem dvoru, bodo poskušali identificirati osumljenca in zoper njega uvesti postopek.

Predsednik stranke Miha Kordiš je po dogodku dejal, da jih incident ne bo odvrnil od nadaljevanja politične kampanje na javnih mestih. Po njegovih besedah je napadalec »izza hrbta pristopil k članu ekipe, ki se je pogovarjal z mimoidočim, ta pa ga je opozoril, da prihaja moški z nožem«. Dodal je, da je napadalec nato prerezal gumi na kolesu in pobegnil. Motiv napada za zdaj ni znan. Policija poskuša ugotoviti identiteto storilca, v stranki pa so prepričani, da je imel napad politični motiv.

Grožnje tudi Niki Kovač

Tudi iz Inštituta 8. marec so sporočili, da Nika Kovač dobiva gnusne grožnje s smrtjo in grožnje s posilstvom. »Vse smo predali ustreznim organom in sodelujemo z odvetniki. Klima, ki se v predvolilnem času vzpostavlja v Sloveniji, je absolutno nesprejemljiva,« so ob tem poudarili. Hkrati dodajajo, da stojijo z Niko. »V zadnjih dneh Nika prejema številne grožnje. Komentarje o tem, kako bi jo morali »sežgati na grmadi«. O tem, da jo bodo »zabodli, če jo vidijo v živo«. »Grožnje so nesprejemljive in treba jih je strogo kaznovati po črki zakona. Mi stojimo z Niko- bi jo pa lepo prosili, da izbriše številne grožnje s smrtjo Janezu Janši, ki jih podporniki I8m puščajo v komentarjih pod objavami I8m na Facebooku. Če zaradi drugega ne, zaradi kredbilnosti,« še pravijo na Inštitutu 8. marec.