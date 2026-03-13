Na bohinjski železniški progi povzročil iztirjenje in veliko škodo: policija je prijela 34-letnika

V zadnjega pol leta smo pogosto poročali o namernem poškodovanju železniške infrastrukture in signalno-varnostnih naprav, ki so pomembne za varno upravljanje železniškega prometa. »Storilec je v več časovno in krajevno ločenih dogodkih na različnih odsekih železniških prog namerno posegal v železniško infrastrukturo. Takšno ravnanje lahko neposredno vpliva na pravilno delovanje signalno-varnostnih naprav in predstavlja resno nevarnost za varen potek železniškega prometa,« pojasnjujejo na PU Nova Gorica. Skupaj so na območju Policijskih uprav Kranj, Nova Gorica in Koper našteli osem kaznivih dejanj. Zdaj pa so uspešno zaključili preiskavo in ujeli 34-letnika iz Nove Gorice, ki naj bi imel ta dejanja na vesti.

Tovrstna poškodovanja so bila na več lokacijah na železniški progi Sežana - Jesenice oziroma t. i. bohinjski železniški progi na območju Gorenjske, Severne Primorske in Krasa. 29. septembra lani se je prvič zgodilo na območju železniške postaje Bled–Jezero, sledil je izredni dogodek 16. oktobra na območju železniške postaje Vintgar. Ta je bil najhujši, saj so se iztirile prve štiri osi vlakovne kompozicije potniškega vlaka, na katerem sta bila na srečo le dva potnika, nihče pa ni bil poškodovan. Na železniški postaji Grahovo ob Bači sta bila dva tovrstna dogodka, 19. novembra in 21. januarja letos, isti dan tudi na območju železniške postaje Most na Soči v Občini Tolmin. Železniška infrastruktura je bila 29. decembra poškodovana tudi v železniškem predoru Plave. Na območju železniškega razcepišča Kreplje v Občini Sežana sta se zgodili še dve tovrstni kaznivi dejanji, in sicer 16. januarja in 25. februarja letos.

Motiv še preverjajo, gre pa za ravnanje posameznika, ne pa kakršnokoli organizirano ravnanje. FOTOGRAFIJI: Slovenske železnice

Velika škoda

Storilec je v posameznih primerih namerno poškodoval naprave za upravljanje ter posegal v signalizacijo in tirno infrastrukturo. S temi namernimi dejanji je Slovenskim železnicam povzročil za okoli 436.000 evrov premoženjske škode, največ – nekaj manj kot 380.000 evrov – na železniški postaji Vintgar ob Blejski Dobravi. Seveda je s tem povzročil tudi nevarnost, vključno z možnostjo trčenja vlakov ali iztirjenja vlakovne kompozicije. »V posameznih primerih so nepravilnosti pravočasno zaznali zaposleni na Slovenskih železnicah, ki so ob zaznavi nenavadnega delovanja kretnic ali signalnih naprav takoj obvestili policijo in pristojne službe ter ustrezno zavarovali promet vlakov. Zaradi njihove pravočasne reakcije je bilo mogoče vlake ustaviti ali drugače organizirati promet, tako da trčenja ali hujših posledic ni bilo,« smo izvedeli.

Policija je potrdila sum, da za večino teh dejanj torej stoji ista oseba, zoper 34-letnika pa so spisali ovadbo za več kaznivih dejanj ogrožanja javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom. Zasegli so mu orodje, ki ga je ob tem uporabljal, preiskovalni sodnik pa ga je 6. marca poslal v hišni pripor. Vse okoliščine dogodkov sicer še preiskujejo.