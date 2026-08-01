Na Bovškem gori več kot 10 hektarjev: na terenu več kot 90 gasilcev

Dolgotrajno sušno obdobje in skoraj rekordno visoke dnevne temperature so v naravi že terjali svoj prvi davek. Na Planji v občini Bovec je namreč včeraj zjutraj zagorelo na strmem in težko dostopnem terenu. Z ognjenimi zublji so se takoj spopadli gasilci. Na terenu jih je bilo več kot 90 iz več prostovoljnih gasilskih društev, in sicer iz Bovca, Loga pod Mangartom, Srpenice, Kobarida in Breginja, Tolmina, Cerknega in Idrije. Pri gašenju z dronom jim je pomagala Gorska reševalna služba Bovec, aktivirana je bila tudi enota Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) za gašenje iz zraka z letali air tractor. V gašenje so se vključili tudi helikopterji Slovenske vojske.

Sreča v nesreči je bila, da ni nevarnosti za ljudi, razen seveda za gasilce, ki so morali posredovati v ekstremnih razmerah. V bližini ni naselij. Na tem območju je gorelo že v začetku tedna, tako da gre po besedah Dejana Logarja iz Gasilske zveze Bovec verjetno za podtalni požar. Je bil pa obseg tokratnega veliko večji od prvotnega, razširil se je na več kot 10 hektarjev veliko območje. Včeraj je gasilcem, kot je za Radio Robin povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, uspelo pogasiti severni del območja. Tako so dosegli, da se požar ni razširil čez greben. A nove težave je nato povzročal veter, ki se je začel obračati proti zahodu. Zato so se podali v ustavljanje požara z južne strani, da se ne bi širil proti Loški Koritnici. »Teren je zelo zahteven, strm in poraščen, ko pa ogenj doseže smrekov gozd, postane gašenje še precej težje,« je še pojasnil Kemper. Zaradi gašenja je bila zaprta cesta Strmec–Mangart oziroma cesta na Mangartsko sedlo. Do zaključka redakcije požar še ni bil pogašen ali vsaj toliko omejen, da bi si lahko gasilci že oddahnili.

Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik

Vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.

Rekordno dolgo

Gasilcem vse skupaj še otežujejo visoke temperature zraka. Trenutno smo šele na začetku novega vročinskega vala. Po napovedih vremenoslovcev bo ta trajal še teden dni. Na Agenciji za okolje RS (Arso) so z včerajšnjim dnem izdali »rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo«, je navedel Branko Gregorčič z Arsa. Obdobje hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj bo tako po njegovih besedah verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. »Doslej smo imeli recimo v Ljubljani največ sedem zaporednih dni s temperaturo 35 stopinj, letos pa se zna zgoditi, da bo to število okoli 10,« je napovedal.

Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič

Legendarnega alpinista poškodovala skala V četrtek se je v triglavski severni steni poškodoval slovenski alpinist Andrej Štremfelj. O gorski nesreči na Dolgi nemški smeri so bili policisti tistega dne obveščeni nekaj pred 15. uro. In sicer da sta se poškodovala 69-letni alpinist in 42-letna alpinistka, ki sta bila v navezi. Na kraju dogodka jima je pomagala dežurna ekipa GRSZ z Brnika, nato so ju s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. »Odtrgal se mu je velik skalnat blok in padel je približno sedem metrov,« je na Facebooku včeraj sporočila Andrejeva žena Marija. Dodala je, da so ga reševalci s hitrim posredovanjem prepeljali v bolnišnico, kjer se zdravi. »Glede na trenutno stanje in na njegovo davško trmo smo optimistični. Hvala za vse lepe želje, misli in molitve!« je dodala in hkrati izrazila velik poklon tudi GRS, helikopterski enoti in zdravniškemu osebju UKC Ljubljana za hitro posredovanje in skrb. Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Klimatolog Gregor Vrtačnik je poudaril, da so letošnje visoke temperature zraka povezane s sušnimi razmerami. »Suha tla se hitreje in močneje segrejejo od vlažnih oziroma normalno namočenih, saj je pri suhih tleh tudi manjše izhlapevanje tako neposredno iz tal kot iz rastlin, zaradi tega gre več sončne energije v segrevanje tal in zraka in ne toliko v samo izhlapevanje,« je razložil. Dodal je, da vročinski valovi, kot je letošnji, postajajo vse pogostejši pojav in so jih predvideli že v podnebnih projekcijah, narejenih pred 20, 30 leti. »Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nimajo samo zdravstvenih posledic, temveč vplivajo tudi na različne panoge gospodarstva in povzročajo škodo pravzaprav na vseh področjih.«

Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik

Zaradi gašenja je bila zaprta cesta Strmec–Mangart oziroma cesta na Mangartsko sedlo.

Odgovorni so že v četrtek razglasili veliko požarno ogroženost za celotno Slovenijo. To pomeni, da je zdaj prepovedana uporaba odprtega ognja na prostem. »Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, odmetavanje cigaretnih ogorkov ali uporaba kakršnega koli odprtega ognja,« je opozoril generalni direktor URSZR Leon Behin.