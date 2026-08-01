  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Na Bovškem gori več kot 10 hektarjev: na terenu več kot 90 gasilcev

Pri gašenju sodelujejo gasilci, letala air tractor in helikopterji Slovenske vojske.
Gasilci so se zaradi požara na Planji znašli pred težko nalogo. FOTO: Uroš Kemper

Gasilci so se zaradi požara na Planji znašli pred težko nalogo. FOTO: Uroš Kemper

Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič

Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič

Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik

Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik

Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik

Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik

Gasilci so se zaradi požara na Planji znašli pred težko nalogo. FOTO: Uroš Kemper
Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič
Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik
Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik
Aleksander Brudar
 1. 8. 2026 | 05:45
5:44
A+A-

Dolgotrajno sušno obdobje in skoraj rekordno visoke dnevne temperature so v naravi že terjali svoj prvi davek. Na Planji v občini Bovec je namreč včeraj zjutraj zagorelo na strmem in težko dostopnem terenu. Z ognjenimi zublji so se takoj spopadli gasilci. Na terenu jih je bilo več kot 90 iz več prostovoljnih gasilskih društev, in sicer iz Bovca, Loga pod Mangartom, Srpenice, Kobarida in Breginja, Tolmina, Cerknega in Idrije. Pri gašenju z dronom jim je pomagala Gorska reševalna služba Bovec, aktivirana je bila tudi enota Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR) za gašenje iz zraka z letali air tractor. V gašenje so se vključili tudi helikopterji Slovenske vojske.

Sreča v nesreči je bila, da ni nevarnosti za ljudi, razen seveda za gasilce, ki so morali posredovati v ekstremnih razmerah. V bližini ni naselij. Na tem območju je gorelo že v začetku tedna, tako da gre po besedah Dejana Logarja iz Gasilske zveze Bovec verjetno za podtalni požar. Je bil pa obseg tokratnega veliko večji od prvotnega, razširil se je na več kot 10 hektarjev veliko območje. Včeraj je gasilcem, kot je za Radio Robin povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, uspelo pogasiti severni del območja. Tako so dosegli, da se požar ni razširil čez greben. A nove težave je nato povzročal veter, ki se je začel obračati proti zahodu. Zato so se podali v ustavljanje požara z južne strani, da se ne bi širil proti Loški Koritnici. »Teren je zelo zahteven, strm in poraščen, ko pa ogenj doseže smrekov gozd, postane gašenje še precej težje,« je še pojasnil Kemper. Zaradi gašenja je bila zaprta cesta Strmec–Mangart oziroma cesta na Mangartsko sedlo. Do zaključka redakcije požar še ni bil pogašen ali vsaj toliko omejen, da bi si lahko gasilci že oddahnili.

Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik
Pri gašenju so pomagali tudi air tractorji. FOTO: Jože Suhadolnik

Vročinski val bo brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.

Rekordno dolgo

Gasilcem vse skupaj še otežujejo visoke temperature zraka. Trenutno smo šele na začetku novega vročinskega vala. Po napovedih vremenoslovcev bo ta trajal še teden dni. Na Agenciji za okolje RS (Arso) so z včerajšnjim dnem izdali »rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, in sicer predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo«, je navedel Branko Gregorčič z Arsa. Obdobje hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj bo tako po njegovih besedah verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo. »Doslej smo imeli recimo v Ljubljani največ sedem zaporednih dni s temperaturo 35 stopinj, letos pa se zna zgoditi, da bo to število okoli 10,« je napovedal.

Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič
Andrej Štremfelj FOTO: Ljubo Vukelič

Legendarnega alpinista poškodovala skala

V četrtek se je v triglavski severni steni poškodoval slovenski alpinist Andrej Štremfelj. O gorski nesreči na Dolgi nemški smeri so bili policisti tistega dne obveščeni nekaj pred 15. uro. In sicer da sta se poškodovala 69-letni alpinist in 42-letna alpinistka, ki sta bila v navezi. Na kraju dogodka jima je pomagala dežurna ekipa GRSZ z Brnika, nato so ju s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo. »Odtrgal se mu je velik skalnat blok in padel je približno sedem metrov,« je na Facebooku včeraj sporočila Andrejeva žena Marija. Dodala je, da so ga reševalci s hitrim posredovanjem prepeljali v bolnišnico, kjer se zdravi. »Glede na trenutno stanje in na njegovo davško trmo smo optimistični. Hvala za vse lepe želje, misli in molitve!« je dodala in hkrati izrazila velik poklon tudi GRS, helikopterski enoti in zdravniškemu osebju UKC Ljubljana za hitro posredovanje in skrb.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

Klimatolog Gregor Vrtačnik je poudaril, da so letošnje visoke temperature zraka povezane s sušnimi razmerami. »Suha tla se hitreje in močneje segrejejo od vlažnih oziroma normalno namočenih, saj je pri suhih tleh tudi manjše izhlapevanje tako neposredno iz tal kot iz rastlin, zaradi tega gre več sončne energije v segrevanje tal in zraka in ne toliko v samo izhlapevanje,« je razložil. Dodal je, da vročinski valovi, kot je letošnji, postajajo vse pogostejši pojav in so jih predvideli že v podnebnih projekcijah, narejenih pred 20, 30 leti. »Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nimajo samo zdravstvenih posledic, temveč vplivajo tudi na različne panoge gospodarstva in povzročajo škodo pravzaprav na vseh področjih.«

Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik
Še vsaj en teden se bomo kuhali na vročini. FOTO: Dejan Javornik

Zaradi gašenja je bila zaprta cesta Strmec–Mangart oziroma cesta na Mangartsko sedlo.

Odgovorni so že v četrtek razglasili veliko požarno ogroženost za celotno Slovenijo. To pomeni, da je zdaj prepovedana uporaba odprtega ognja na prostem. »Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, odmetavanje cigaretnih ogorkov ali uporaba kakršnega koli odprtega ognja,« je opozoril generalni direktor URSZR Leon Behin

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

gasilcipožarpožarna ogroženostBovecvročinski val
ZADNJE NOVICE
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
NI POZABIL, OD KOD PRIHAJA

Tadej Pogačar osrečil babico: darilo za njenih 80 pomladi (Suzy)

Ob velikih zmagah se običajno vrstijo veličastni govori, bučni aplavzi in zgodovinski zapisi. Toda ena najodmevnejših športnih pravljic skriva povsem drugačne prizore.
1. 8. 2026 | 06:25
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Od 5. avgusta denar pada z neba: dva astrološka znaka bosta končno napolnila denarnice

Planeti so se postavili tako, da lahko denar prispe tudi iz virov, na katere ste morda že pozabili.
1. 8. 2026 | 06:00
05:45
Novice  |  Slovenija
VELIKA POŽARNA OGROŽENOST

Na Bovškem gori več kot 10 hektarjev: na terenu več kot 90 gasilcev

Pri gašenju sodelujejo gasilci, letala air tractor in helikopterji Slovenske vojske.
Aleksander Brudar1. 8. 2026 | 05:45
05:25
Bulvar  |  Tuji trači
DEVIN BOOKER

Irina Shayk v zvezi z enajst let mlajšim zvezdnikom lige NBA

Zaljubljena je v nekdanjega fanta Kendall Jenner.
1. 8. 2026 | 05:25
05:00
Premium
Novice  |  Slovenija
ŽUPNIK PONUJA AVTO

Martin Golob želi spodbuditi mlade: »Fantu, ki bo šel za župnika, bom kupil avto«

V zadnjih letih je novih duhovnikov vse manj, zato verjame, da je čas za pogumne spodbude in močne osebne zglede.
Drago Perko1. 8. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
NE ME BASAT'

Kolumna Primoža Kališnika: Dragi moj Janez, pišem ti pismo ...

Če želi kdo razumeti slovenski značaj, vztrajnost, tekmovalnost in duh Slovenije, naj najprej pogleda njene športnike. Šport je tisto, kar se na Slovenijo in Slovence rima bolj kot kar koli drugega.
Primož Kališnik1. 8. 2026 | 02:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki