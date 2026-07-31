Na Bovškem izbruhnil požar v naravi, na delu tudi air tractorji

Na Planji v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila tudi Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje za gašenje iz zraka z air tractorji, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Na tem območju je gorelo že v začetku tedna, tako da gre tokrat verjetno za podtalni požar, je za STA povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Tokrat je požar veliko večji od prvotnega, razširil se je že na osem hektarov veliko območje. V torek je gorelo na območju, velikem 100 krat 50 metrov, sedaj pa se je močno razširil, zato bo njegovo gašenje verjetno trajalo dolgo.

»Naselij v bližini ni, tako da ljudje niso v nevarnosti. Še v največji nevarnosti so gasilci, saj je teren strm in težko dostopen,« je povedal Logar.

Na terenu so gasilci prostovoljnih gasilskih zvez Bovec, Kobarid in Tolmin, skupno jih sodeluje okoli 50. Na terenu so tudi gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.

Zaradi gašenja požara je za ves promet zaprta cesta Strmec-Mangart. V tem času je na tem območju veliko turistov, zaradi njihove varnosti ter predvsem ozke ceste in velikih gasilskih tovornjakov je bila zapora cesta nujna, je še poudaril Logar.

O požaru so po njihovih navedbah obveščeni tudi policija in druge pristojne službe.