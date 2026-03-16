Na Brezjah blagoslovili okoli sto legendarnih tomosov (FOTO)

TRADICIJA SE NADALJUJE

Na začetku nove sezone so se navdušenci nad starimi dvokolesniki srečali, izmenjali izkušnje in poudarili pomen ohranjanja tehniške dediščine.

Čeprav vremenska napoved ni obetala nič dobrega, ni ustavila ljubiteljev legendarnih mopedov Tomos. Okoli sto mopedistov se je s svojimi jeklenimi ljubljenčki zbralo na Brezjah pri Tržiču, kjer jih je ob začetku mopedistične sezone že 11. leto zapored blagoslovil kovorski župnik Ivan Potrebuješ in jim zaželel varno vožnjo. Na dvorišču gasilskega doma na Brezjah se je zbrala res pisana druščina tomosov vseh barv, modelov, starosti in namembnosti. Med njimi so bili nadvse skrbno obnovljeni primerki in tudi takšni, ki ponosno nosijo patino desetletij. Edini pogoj za udeležbo je bil, da je moped ...