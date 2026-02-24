Na brniškem letališču pridržali Nepridiprava, prišel je iz Dubaja

Po poročanju portala N1 naj bi policisti danes na brniškem letališču pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića, poznanega tudi pod vzdevkom Nepridiprav. Po njihovih informacijah naj bi ga pridržali zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja odvetnika, ne pa zaradi spletnega napada na Instagram profila stranke Gibanje Svoboda in premierja Roberta Goloba, o katerem se je v teh dneh precej govorilo. Ob pristanku letala je bila pridržana tudi Repićeva partnerka, ker naj bi snemala Repićevo pridržanje. Jo pa naj bi po informacijah omenjenega portala iz pridržanja že izpustili.

Portal N1 ob tem piše, da sodeč po predlogu za izdajo začasne odredbe, ki ga je vplivnež objavil sam, naj bi Repić odvetnika izsiljeval za dobrodelne zneske v zameno za to, da preneha z objavami o njem. Po informacijah portala naj bi šlo za več tisoč evrov.

Več sledi ...