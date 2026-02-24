  • Delo d.o.o.
NE ZARADI SPLETNEGA NAPADA

Na brniškem letališču pridržali Nepridiprava, prišel je iz Dubaja

Po informacijah slovenskega portala naj bi ga pridržali zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja odvetnika.
Aleksandar Repić FOTO: Facebook
Aleksandar Repić FOTO: Facebook
M. J.
 24. 2. 2026 | 17:05
 24. 2. 2026 | 17:08
1:08
A+A-

Po poročanju portala N1 naj bi policisti danes na brniškem letališču pridržali spletnega vplivneža Aleksandra Repića, poznanega tudi pod vzdevkom Nepridiprav. Po njihovih informacijah naj bi ga pridržali zaradi suma kaznivega dejanja izsiljevanja odvetnika, ne pa zaradi spletnega napada na Instagram profila stranke Gibanje Svoboda in premierja Roberta Goloba, o katerem se je v teh dneh precej govorilo. Ob pristanku letala je bila pridržana tudi Repićeva partnerka, ker naj bi snemala Repićevo pridržanje. Jo pa naj bi po informacijah omenjenega portala iz pridržanja že izpustili.

Portal N1 ob tem piše, da sodeč po predlogu za izdajo začasne odredbe, ki ga je vplivnež objavil sam, naj bi Repić odvetnika izsiljeval za dobrodelne zneske v zameno za to, da preneha z objavami o njem. Po informacijah portala naj bi šlo za več tisoč evrov.

Več sledi ...

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Razkrivamo pot do razpisov, ki odpirajo vrata

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
