PRIHAJAJO DOMOV

Na brniškem letališču pristalo peto letalo z evakuiranimi Slovenci

Potem ko je danes na letališču Jožeta Pučnika pristalo že peto letalo z evakuiranimi Slovenci, bo ob predvidoma 13.15 pristalo še eno letalo iz Dubaja.
Z letališča v Maskatu so pripeljali potnike, ki so bili v Dubaju.  FOTO: Leon Vidic/delo
Z letališča v Maskatu so pripeljali potnike, ki so bili v Dubaju.  FOTO: Leon Vidic/delo
STA, N. Č.
 6. 3. 2026 | 08:08
 6. 3. 2026 | 08:08
1:59
Na brniškem letališču je danes pristalo peto letalo s slovenskimi državljani, ki so po sobotnem napadu ZDA in Izraela na Iran in posledične zaostritve varnostnih razmer obtičali v državah Bližnjega vzhoda. Letalo je prispelo iz Dubaja, na njem je bilo 149 potnikov. Drugo letalo iz Dubaja bo prispelo popoldne, piše na spletni strani letališča.

Skupno je bilo do sedaj s petimi leti s kriznega območja v domovino prepeljanih 732 slovenskih državljank in državljanov, so danes sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom). Dodali so, da si vlada in pristojne službe še naprej prizadevajo, da slovenske državljane čim prej varno pripeljejo v domovino.

Prvo letalo s slovenskimi potniki je v sredo zvečer na brniškem letališču prispelo iz omanske prestolnice Maskat, kamor so jih pred tem z avtobusi prepeljali iz Dubaja. V četrtek sta nato pristali dve letali družbe FlyDubai, ki sta prileteli iz Dubaja, pa tudi drugo letalo iz Maskata.

Danes še dve letali

Potem ko je danes na letališču Jožeta Pučnika pristalo že peto letalo z evakuiranimi Slovenci, bo ob predvidoma 13.15 pristalo še eno letalo iz Dubaja. Na njem naj bi bilo po navedbah virov blizu vlade okoli 150 potnikov.

Ob tem je za danes predviden še en let iz Maskata. Z njim naj bi poletelo okrog 80 slovenskih državljanov, so v četrtek še povedali viri. V naslednjih dneh je načrtovan tudi let iz Rijada.

Vlada si prizadeva, da bi vsem državljanom, ki so ujeti na Bližnjem vzhodu, varno vrnitev domov omogočili do konca tedna, je v četrtek povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

