Na cestah po pameti! Velika nevarnost poledice in žleda, pa še snežilo bo

Zaradi nizkih temperatur in krajevnih padavin Agencija RS za okolje (Arso) opozarja na možnost poledice in tudi žleda. Posamezni cestni odseki bodo zasneženi in poledeneli, zato bodo na cestah plužna in posipna vozila, ki jih je prepovedano prehitevati, opozarjajo na Darsu. Pozivajo k uporabi zimske opreme in previdni vožnji.

Danes bo po napovedih Arsa pretežno oblačno, ker pa se bo v zračni plasti med 500 in 1500 metrov ogrelo, bo po nižinah lahko deževalo ali snežilo. Čeprav bo količina padavin majhna, bo vseeno možna poledica, predvsem na severovzhodu države pa je možen tudi žled. Na območju Alp bo snežilo.

Veter še ne bo dosegel tal, zato bo jutranja temperatura med -12 in -4, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura bo od -1 do 3, ob morju do 8 stopinj. V noči na soboto se bodo predvsem na vzhodu še pojavljale krajevne padavine, ki bodo večinoma snežne. Te bodo dopoldne povsod ponehale in čez dan se bo delno zjasnilo.

Na že pomrznjenih površinah zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih in senčnih legah bo lahko nastajal žled, opozarjajo na Darsu. Posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer.

Vse uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo k dodatni previdnosti, prilagoditvi hitrosti ter enakomerni in nesunkoviti vožnji. Pomembno je tudi ohranjanje ustrezne varnostne razdalje in postopno zaviranje. Voznikom na Darsu priporočajo še, da pred začetkom vožnje preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno, saj je v zimskih razmerah vožnja lahko daljša.

Voznike tovornih vozil še posebej pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram in ne izsiljujejo prehitevanja. Poskrbijo naj za ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnost vozila ter upoštevajo navodila pristojnih služb. Zdrsi tovornih vozil lahko v zahtevnih zimskih razmerah hitro povzročijo popolno zaporo avtoceste in dolgotrajne zastoje, zato je odgovorna in prilagojena vožnja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu.

Na prometnoinformacijskem centru medtem voznikom svetujejo, da pred začetkom vožnje očistijo svoje vozilo, na cestah pa naj sledijo razmeram in spremljajo prometne informacije.