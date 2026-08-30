Na cestah po Sloveniji gneča: pri Karavankah že tri kilometre dolga kolona, proti Kopru pot daljša za eno uro

Promet po državi je na zadnjo nedeljo v avgustu marsikje zgoščen, nastajajo tudi daljši zastoji. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije kolona vozil dolga tri kilometre, predor pa zaradi gostote prometa občasno zapirajo, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA). Prometno-informacijski center opozarja, da je konec avgusta pričakovati zelo povečan promet, saj se počitnice v večjem delu Evrope zaključujejo. Med najbolj obremenjenimi so prav odseki proti Avstriji in Italiji ter turističnim krajem. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane po poročanju Prometno-informacijskega centra možen samo za lokalni promet.

Na primorski avtocesti promet med Uncem in Postojno proti Kopru poteka samo po levem pasu. Zaradi tega se čas vožnje na tem odseku podaljša za približno eno uro. Zastoji nastajajo tudi med Ljubljano in Dragomerjem ter med Logatcem in Postojno, v obeh primerih v smeri Kopra. Primorska avtocesta je sicer med odseki, kjer Prometno-informacijski center ob koncu avgusta pričakuje največje prometne obremenitve.

Gneča tudi na štajerski avtocesti

Zastoji nastajajo tudi na štajerski avtocesti. Gneča je pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri Ljubljane. Predor Golo Rebro proti Ljubljani zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji nastajajo tudi pred Šentiljem v smeri Avstrije.

Kolone tudi na cestah proti obali in Bledu

Promet je zgoščen tudi na nekaterih glavnih cestah proti turističnim krajem. Gneča nastaja na relacijah Lucija–Izola, Šmarje–Koper in Lesce–Bled, še poroča STA. Prometno-informacijski center za zadnji avgustovski konec tedna sicer napoveduje močno povečan promet po vsej Sloveniji, predvsem od Avstrije in Italije proti osrednji Sloveniji ter naprej proti Hrvaški in v obratni smeri. Med pričakovano najbolj obremenjenimi območji so tudi ljubljanski avtocestni obroč, primorska avtocesta ter prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Voznikom svetujejo strpnost

Voznikom svetujejo, naj pred potjo preverijo prometne razmere, se na pot odpravijo pravočasno in računajo na daljše potovalne čase. Zaradi zastojev je pomembno tudi pravilno vzpostavljanje reševalnega pasu. Prometno-informacijski center opozarja, da ga je treba vzpostaviti takoj, ko se promet začne ustavljati.