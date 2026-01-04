  • Delo d.o.o.
VREME

Na cestah posipne in plužne skupine, znano, kdaj prihaja večja pošiljka snežna pošiljka in polarni mraz (FOTO)

Danes po Sloveniji velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone med 8. in 22. uro.
Slivice pri Rakeku kjer so dobili ponoči okoli 10 cm snega. FOTO: Bralec Franc

FOTO: Dars

M. U.
 4. 1. 2026 | 08:32
 4. 1. 2026 | 09:21
2:10
Ponekod belo nedeljsko jutro napoveduje sneženje za prihodnje dni. Na cestah previdno, saj se je ponekod sneg oprijel cestišč, na terenu delujejo posipne in plužne skupine.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vozila s ponjavami do 8 ton (1. stopnja). 

Hitrost je treba prilagoditi razmeram na cesti in voziti previdno, na pot pa se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme. Danes po Sloveniji velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone med 8. in 22. uro.

Kako kaže?

Danes dopoldne bo sneženje v notranjosti večinoma ponehalo, najkasneje na jugu Slovenije, kjer bo večji del dneva ostalo oblačno. V severnih in zahodnih krajih se bo delno zjasnilo, burja na Primorskem pa se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 2 °C, na Goriškem in ob morju okoli 8 °C.

Ponoči se bo od juga postopno spet pooblačilo, na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo. Jutri bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici države bo rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od –9 do –2 °C, na Primorskem okoli 1 °C, najvišje dnevne pa od –4 do 0 °C, na Goriškem in ob morju okoli 5 °C.

Večja pošiljka spet v torek 

V torek bo oblačno, v večjem delu Slovenije bo snežilo tudi do nižin, burja na Primorskem se bo znova nekoliko okrepila. V sredo kaže na oblačno vreme, predvsem v vzhodni polovici države bo dopoldne še rahlo snežilo, burja na Primorskem pa bo vztrajala.

Kako je pri vas? Pošljite nam fotografije!

 

Logo
