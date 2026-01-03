Na cestah se obeta kaos! Več prometa zaradi konca praznikov in smučarske tekme

Na prometnoinformacijskem centru v dnevih po novem letu, od danes do srede pričakujejo povečan promet, in sicer predvsem od Hrvaške proti Avstriji, nekoliko tudi proti Italiji. Danes je zaradi smučarske tekme za svetovni pokal v alpskem smučanju v Podkorenu več prometa pričakovati tudi na cestah proti Kranjski Gori.

Kot so pojasnili na Policijski upravi Kranjska Gora, je pred začetkom smučarske tekme za ženske pričakovati povečan promet proti Kranjski Gori, po dogodku pa v obratni smeri. Opozorili so tudi, da bo na območju prireditvenega prostora v Podkorenu veljal poseben režim prometa in parkiranja.

»Za volan sedite trezni, vozila zaklepajte in z vidnih mest pospravite vse dragocenosti«

Obiskovalcem svetujejo, da se na prireditev odpravijo pravočasno, naj bodo strpni v prometu in zagotavljajo primerno varnostno razdaljo. »Za volan sedite trezni, vozila zaklepajte in z vidnih mest pospravite vse dragocenosti,« so še pozvali. Hkrati obiskovalce pozivajo, naj spoštujejo javni red in mir ter naj bodo vzoren navijač ali obiskovalec.

Na prometnoinformacijskem centru pa so navedli, da od danes do srede pričakujejo povečan promet predvsem od Hrvaške proti Avstriji in tudi proti Italiji, in sicer zaradi konca praznikov in počitnic v nekaterih državah.

Danes pa je po njihovih navedbah pričakovati visoko gostoto prometa tudi okrog nakupovalnih središč.