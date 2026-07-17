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Na ceste ta konec tedna pravočasno in z veliko potrpežljivosti

Na Darsu vsem, ki se nameravajo odpraviti na pot, svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere na cestah in se od doma odpravijo pravočasno.
Fotografija je arhivska. FOTO: Jože Suhadolnik
Fotografija je arhivska. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 17. 7. 2026 | 17:23
2:38
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Smo sredi turistične sezone, ko proti morju in drugim priljubljenim destinacijam derejo trume domačinov, ki si želijo za nekaj dni odmakniti iz objema razbeljenega betona in ohladiti v rekah, jezerih, ali morju, temveč tudi ljudje iz okoliških držav. Že zgolj zaradi tega so slovenske ceste, predvsem avtoceste, vsako leto najbolj obremenjene prav julija in avgusta, letos pa stanje v prometu dodatno poslabšujejo mnoga dela na različnih odsekih avtocest. Na Darsu zato vsem, ki se nameravajo konec tedna odpraviti na pot, svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere na cestah in se od doma odpravijo pravočasno. Ne bo odveč dodati, da se je dobro oborožiti tudi z dobršno mero potrpežljivosti in dobre volje, ne pozabite na zadostne količine vode, morda kakšen prigrizek, v primeru, da na cesti obtičite za dalj časa.

Zaradi obnovitvenih del bo veljalo več začasnih zapor in spremenjenih prometnih ureditev, še dodajajo na Darsu. In kje vas bodo pričakale zapore? »Od sobote, 18. julija, od 5. ure, do ponedeljka, 20. julija, do 5. ure, bo zaradi izvedbe protivetrnih ukrepov popolnoma zaprta hitra cesta H4 med priključkoma Vipava in Ajdovščina v obeh smereh. Zaprt bo tudi uvoz na hitro cesto na priključku Vipava proti Novi Gorici ter na priključku Ajdovščina proti Vipavi. Obvoz bo potekal po vzporedni državni cesti med priključkoma Vipava in Ajdovščina,« pravijo na Darsu.

Zapore se bodo nadaljevale tudi naslednji teden, in sicer: 

  • Od ponedeljka, 20. julija, predvidoma od 17. ure, do srede, 22. julija, predvidoma do 5. ure, bo pri Postojni zaprt uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po državni cesti do priključka Razdrto, od tam pa po avtocesti proti Ljubljani skozi območje zapore.
  • Od ponedeljka, 20. julija, do vključno nedelje, 27. julija, bo zaprt avtocestni izvoz Kranj vzhod iz smeri Jesenic. Obvoz bo urejen preko priključka Kranj zahod.
  • Predvidoma do 29. julija bosta na priključku Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju zaprta izvoz z avtoceste ter uvoz nanjo v smeri Novega mesta. Obvoz za osebna vozila bo urejen preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa izključno preko priključka Bič.

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