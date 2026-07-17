Na ceste ta konec tedna pravočasno in z veliko potrpežljivosti

Smo sredi turistične sezone, ko proti morju in drugim priljubljenim destinacijam derejo trume domačinov, ki si želijo za nekaj dni odmakniti iz objema razbeljenega betona in ohladiti v rekah, jezerih, ali morju, temveč tudi ljudje iz okoliških držav. Že zgolj zaradi tega so slovenske ceste, predvsem avtoceste, vsako leto najbolj obremenjene prav julija in avgusta, letos pa stanje v prometu dodatno poslabšujejo mnoga dela na različnih odsekih avtocest. Na Darsu zato vsem, ki se nameravajo konec tedna odpraviti na pot, svetujejo, naj pred odhodom preverijo aktualne razmere na cestah in se od doma odpravijo pravočasno. Ne bo odveč dodati, da se je dobro oborožiti tudi z dobršno mero potrpežljivosti in dobre volje, ne pozabite na zadostne količine vode, morda kakšen prigrizek, v primeru, da na cesti obtičite za dalj časa.

Zaradi obnovitvenih del bo veljalo več začasnih zapor in spremenjenih prometnih ureditev, še dodajajo na Darsu. In kje vas bodo pričakale zapore? »Od sobote, 18. julija, od 5. ure, do ponedeljka, 20. julija, do 5. ure, bo zaradi izvedbe protivetrnih ukrepov popolnoma zaprta hitra cesta H4 med priključkoma Vipava in Ajdovščina v obeh smereh. Zaprt bo tudi uvoz na hitro cesto na priključku Vipava proti Novi Gorici ter na priključku Ajdovščina proti Vipavi. Obvoz bo potekal po vzporedni državni cesti med priključkoma Vipava in Ajdovščina,« pravijo na Darsu.

Zapore se bodo nadaljevale tudi naslednji teden, in sicer: