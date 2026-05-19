Na civilno iniciativo se je odzval Zoran Janković: se bo od zdaj zdaj vozil z mestnim avtobusom?

Predstavniki Civilne iniciative za Ljubljano so danes županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Kot so na novinarski konferenci pred Mestno hišo povedali predstavniki iniciative, bi moral Janković javni prevoz vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za referendum o spremembah občinskega odloka o urejanju prometa.

Potrebujejo še približno 6000 podpisov

Nekdo, ki za prihod na delo uporablja zasebnega šoferja, ne more razumeti vsakodnevnih tegob prebivalcev Ljubljane, »ki se na prenatrpanih avtobusih počutimo kot ribe v konzervi«, so v sporočilu za javnost povzeli predstavnika iniciative. Poudarili so, da si prizadevajo za kakovosten javni potniški prevoz, ki bo odgovarjal potrebam prebivalcev Ljubljane. »Pred vzpostavitvijo takega javnega prevoza vidimo uvajanje plačljivega parkiranja v vse predele in vse soseske Ljubljane kot kaznovanje prebivalstva za težavo, ki jo je s svojo dolgoletno prometno politiko ustvarila občina sama,« so dodali.

Kot je povedal predstavnik iniciative Klemen Fajs, se je Janković z zbranimi srečal, vendar Urbane - s to kartico se med drugim plačuje vožnje z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa - ni želel prevzeti. »Pokazal je svojo kartico, ki pa ni bila videti kaj dosti rabljena,« je pojasnil. Iniciativa sicer sodeluje pri zbiranju podpisov pod zahtevo za razpis naknadnega referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Pobudniki referenduma - v javnosti nastopa predvsem Iniciativa za Štepanjsko naselje - želijo doseči, da se spremembe odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini ne bi uveljavile.

Doslej so zbrali približno 5500 podpisov, potrebujejo jih najmanj 11.500. Rok za zbiranje se izteče 28. maja. Za sredo popoldne je sklican tudi zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju. Udeležil se ga bo tudi Janković, ki bo zbrane nagovoril. Nato bo Iniciativa za Štepanjsko naselje predstavila sklepe s svoje skupščine, po razpravi pa bodo glasovali o teh sklepih in morebitnih dodatnih predlogih iz razprave.