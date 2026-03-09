Na črpalkah močno povečano povpraševanje, v torek sprememba cen pogonskih goriv

Družba Mol, ki je z mrežo črpalk pod znamkama Mol in Ina drugi največji ponudnik naftnih derivatov v državi, že ves teden povečano oskrbuje svoje bencinske servise. Zaradi okrepljenega povpraševanja na nekaterih bencinskih servisih za nekaj ur občasno zmanjka posamezne vrste goriva, v družbi pa si prizadevajo, da so izpadi čim krajši, poudarjajo.

Kot so za STA sporočili iz družbe Mol Slovenija, so na bencinskih servisih bistveno večje povpraševanje, tudi večkratnik povprečnega odjema, zabeležili predvsem minuli konec tedna. Največji pritisk je na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih, povečan odjem pa zaznavajo tudi na nekaterih servisih v notranjosti Slovenije. Logistične kapacitete so že nekaj dni popolnoma zasedene, navajajo v družbi. »Kljub temu pa gredo naša prizadevanja v smeri, da so izpadi razpoložljivosti določenih vrst goriva čim krajši,« so še navedli v Molu Slovenija.

V torek se obeta sprememba cen pogonskih goriv. Ob stopnjevanju krize na Bližnjem vzhodu se občutno dražijo tudi cene nafte, zato je zaradi prilagoditve tržnim cenam pričakovati zvišanje cen pogonskih goriv. Pričakovati je, da bo vlada posegla v trošarine in s tem ublažila skok cen.