CENE GORIV

Na črpalkah ob slovenskih avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje

Vlada namerava podaljšati regulacijo cen naftnih derivatov.
FOTO: Arhiv
STA, M. U.
 10. 11. 2025 | 19:44
1:09
Vlada namerava decembra za pol leta podaljšati regulacijo cen pogonskih goriv, izhaja iz vladnega gradiva, ki je v javni obravnavi do prihodnjega ponedeljka.

Na črpalkah ob avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje

Predlog vladne uredbe predvideva, da marže trgovcev zunaj avtocest ostanejo 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Na črpalkah ob avtocestah pa bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oziroma 0,1404 evra.

Vozniki, pozor: opolnoči se bodo goriva občutno podražila

Uredba bo začela veljati 16. decembra, ko se bo iztekla veljavnost sedanje. Ostala določila uredbe ostajajo nespremenjena, vključno z dodatkom za biokomponento.

Nove cene bencina in dizla so tu. Se vam splača na črpalko še danes?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripombe na predlog uredbe, ki je objavljena na e-demokraciji, sprejema do prihodnjega ponedeljka.

dizelregulacijacene gorivvlada
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
