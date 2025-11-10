Na črpalkah ob slovenskih avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje

Vlada namerava decembra za pol leta podaljšati regulacijo cen pogonskih goriv, izhaja iz vladnega gradiva, ki je v javni obravnavi do prihodnjega ponedeljka.

Na črpalkah ob avtocestah bodo cene lahko nekoliko višje

Predlog vladne uredbe predvideva, da marže trgovcev zunaj avtocest ostanejo 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Na črpalkah ob avtocestah pa bodo najvišje dovoljene marže znašale 0,1393 evra oziroma 0,1404 evra.

Uredba bo začela veljati 16. decembra, ko se bo iztekla veljavnost sedanje. Ostala določila uredbe ostajajo nespremenjena, vključno z dodatkom za biokomponento.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pripombe na predlog uredbe, ki je objavljena na e-demokraciji, sprejema do prihodnjega ponedeljka.